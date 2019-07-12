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Очередные переговоры по Сирии пройдут в Нур-Султане 1-2 августа

11.07.2019, 10:15 6886
Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Стали известны даты новых переговоров по Сирии, передает Kazakhstan Today.
 

Дата встречи определена и по ней достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами, которые могут принять участие в этом заседании. И это 1-2 августа в Нур-Султане", - сказал замглавы МИДа России Михаил Богданов.

 
Впервые во встрече будут участвовать представители Ливана и Ирака. Они будут присутствовать в качестве наблюдателей. После встречи состоится трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии.
 
По информации РБК, 10 июля Богданов провел встречу с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение и главой "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем. 
 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на проблематику политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН", - сообщали в МИДе.

 
Предыдущие переговоры в столице Казахстана по сирийской проблематике прошли в апреле. О создании платформы для переговоров с сирийской оппозицией в Нур-Султане в декабре 2016 года договорились Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 

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