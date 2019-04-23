Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Представители сирийской вооруженной оппозиции подтвердили свое участие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Нур-Султане 25-26 апреля, передает Kazakhstan Today.

Да, оппозиция подтвердила участие. Пока у нас информация о порядка 14 человек вооруженной оппозиции. По тому, кто возглавит делегацию, пока информации нет", - сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

Он также отметил, что свое участие подтвердил и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Ранее в МИД Казахстана информировали, что в предстоящей встрече по Сирии примут участие делегации государств-гарантов - Ирана, России и Турции - правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании - в качестве наблюдателей. 25 апреля пройдут двусторонние и трехсторонние консультации стран - гарантов астанинского процесса, а также встречи с представителями сторон-наблюдателей, 26 апреля - пленарное заседание.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в столице Казахстана с участием заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции прошла 28-29 ноября 2018 года. Главными ее темами стали ситуация в провинции Идлиб и создание сирийского конституционного комитета, напоминает ТАСС

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства