Наблюдатели из Челябинска отметили высокий уровень проведения выборов в Казахстане

Костанай. 11 января. Kazakhstan Today - Председатель избирательной комиссии Челябинской области, руководитель делегации Сергей Обертас и заместитель начальника управления - начальник отдела методического обеспечения развития местного самоуправления управления по внутренней политике правительства Челябинской области Алексей Ильиных сегодня на брифинге выступили с заявлением об итогах наблюдения за выборами в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

При объезде избирательных участков нам всем приходилось использовать бактерицидный коврик и дезинфицирующие средства. Давно я столько антисептика не использовал. Нужно отметить, что стандарты по обеспечению избирателей всем необходимым соблюдались. Также хочу заметить, что при выездном голосовании использовались защитные костюмы - это правильная практика", - отметил Сергей Обертас.

По его словам, наблюдатели не выявили нарушений во время выборных процедур. А те проблемы, которые возникали по ходу дня выборов, в том числе связанных с ухудшением погодных условий, решались оперативно.

В первой половине дня был довольно сильный снегопад, коммунальные службы работали. Не могу сказать, что на сто процентов, но в целом все подъездные пути были очищены. Что касается административного принуждения, о котором поднимался вопрос, - не видел на участках представителей работодателей, которые контролировали бы явку своих сотрудников", - сообщил он.

В свою очередь, Алексей Ильиных отметил наличие на каждом избирательном участке кабинок для голосования, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями.

Это важный момент, поскольку иногда это забывается", - подчеркнул он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства