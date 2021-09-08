Начался визит вице-министра иностранных дел РК в Швейцарию

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БЕРН. 7 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди находится в Швейцарии с официальным визитом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Основной лейтмотив переговоров - развитие взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений, сообщает пресс-служба МИД РК.

Швейцария является одним из важнейших политических и экономических партнеров Казахстана в Европе. Мы построили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Эти отношения подкрепляются надежным партнерством в обеспечении глобальной и региональной безопасности, динамичным торговым сотрудничеством, а также политическими и межличностными связями", - сказал Тлеуберди на встрече с вице-министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Отдельное внимание было уделено ходу подготовки предстоящего в ноябре официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами. Затронуты аспекты совместной работы по линии официальной помощи развитию, в частности, между казахстанским агентством международного развития KazAID и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству The Swiss Agency for Development and Cooperation.

По итогам переговоров главы делегаций подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

Сегодня Тлеуберди также провел встречи с руководителями крупных швейцарских компаний Stadler Rail, Ammann Group, Sandoz, КS Genetics, Inoks Capital и Philip Morris International. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО НК KazakhInvest и швейцарскими компаниями по реализации инвестпроектов в отрасли АПК и машиностроения Казахстана.

На встрече министр представил принимаемые меры по улучшению инвестиционного климата в РК и ознакомил швейцарских партнеров с новым инструментом стимулирования привлечения инвестиций - "Стратегическим инвестиционным соглашением".

Швейцарский бизнес заинтересован реализовать в Казахстане взаимовыгодные проекты в химико-фармацевтической и машиностроительной отраслях, сфере новых технологий и энергетики, АПК и финансовом секторе. Была отмечена роль и значение Швейцарии в качестве одного из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана. В 2020 году Швейцария заняла 3-е место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с нашей страной - 10-е место.

Казахстанская делегация также посетила специальную выставку в Бернском историческом музее, посвященную уникальным архивным материалам из истории казахской государственности. В музее также состоялась церемония подписания соглашения "Наследие тюркских народов Центральной Азии и Швейцарии" между Институтом востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, Бернским историческим музеем и Бернским университетом.

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