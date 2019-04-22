Находящиеся во Франции, Португалии и Монако казахстанцы 9 июня смогут проголосовать в Париже

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцы, которые в день выборов президента РК будут находиться во Франции, Португалии или Монако, смогут проголосовать в посольстве РК в Париже, передает Kazakhstan Today.

9 июня 2019 года состоятся внеочередные выборы президента Республики Казахстан. В этой связи в здании Консульского отдела посольства Республики Казахстан в городе Париже создан избирательный участок №246 по адресу: 59, rue Pierre Charron, 75008 Paris; тел. +33(0)145613731, +33(0)145645214, +33(0)145645202; email: sailau2019.paris@gmail.com", - сообщили в посольстве Казахстана во Франции.

В посольстве уточнили, что голосование будет проведено 9 июня с 07.00 до 20.00 по местному времени.

Для участия в выборах гражданам РК, временно находящимся и/или постоянно проживающим на территории Франции, Португалии и Монако, необходимо заранее зарегистрироваться в качестве избирателя в вышеуказанном избирательном участке. Регистрацию можно осуществить по электронной почте sailau2019.paris@gmail.com, отправив свои личные данные (Ф.И.О., дата рождения, ИИН, адрес проживания во Франции). В день выборов необходимо иметь при себе оригинал паспорта гражданина РК.

В голосовании могут принять участие избиратели, достигшие 18 лет и предъявившие оригинал действующего паспорта гражданина Республики Казахстан.

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