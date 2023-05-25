23.05.2023, 17:59 21831
Наводнение в Италии: Токаев выразил соболезнования премьер-министру страны
Собеседники также обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщает Акорда.
В начале беседы глава государства выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.
Собеседники также обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний.
Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.
Ранее Джорджа Мелони отменила визит в Казахстан в связи с ЧС.
Как сообщает "Хабар", в результате сильнейшего за последние сто лет наводнения на севере Италии сошло более 300 оползней. Закрыто более 500 дорог.
Реки между Римини и Болоньей вышли из берегов после ливней. По последним данным, около 36 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. 14 человек погибли, 1 считается пропавшим без вести", - сообщает агентство.
Местные СМИ сообщают о нехватке питьевой воды и продовольствия.
Из-за ситуации в стране глава правительства покинула саммит "Большой семерки" в Хиросиме на день раньше.
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25.05.2023, 20:43 751
Главы стран ЕАЭС подписали решение по финансированию промкооперации
Фото: Акорда
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Москве подписали решение по финансированию промкооперации, сообщает БЕЛТА.
В завершение заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации государствами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также пакет поправок в договор о ЕАЭС - так называемый III Большой протокол.
Подготовлены в установленном порядке для подписания три проекта протокола по дополнениям и изменениям в Договор о Евразийском экономическом союзе, касающиеся вопросов финансирования промкооперации, совершенствования госзакупок, применения цифровой подписи, экстренных фитосанитарных мер и других актуальных решений, которые прозвучали в том числе в рамках обсуждения сегодня", - сказал перед церемонией подписания председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
К подписанию были также подготовлены 11 актуальных решений и распоряжений по другим важными направлениям интеграции.
25.05.2023, 19:14 2161
Токаев: наш Союз станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером
Фото: Акорда
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.
Геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическое ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли", - сказал глава государства
Он отметил, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%.
Мы считаем это хорошими показателями. Реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Вместе с тем в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза, так сказать, "расшивка узких мест" - это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много", - сказал Токаев.
Он добавил, что прежде всего речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод - свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны.
Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", - сказал президент РК.
Глава государства напомнил, что одна из ключевых целей создания Союза - это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.
Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.
Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции", - сказал президент Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий.
Уверен, что наш Экономический Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север - Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск - Болашак - Иран", - сказал глава государства.
Он добавил, что для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север - Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске.
Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу - Мангистау и на участке автомобильной дороги Бейнеу - Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты - Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана добавил, что также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит общие логистические возможности.
Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях. Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок", - сказал президент РК.
По его словам казахстанское видение развития Союза - это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги.
Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития. В следующем году нашему Объединению исполняется десять лет. Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию", - сказал президент РК.
Ранее сообщалось, что на повестке дня Высшего Евразийского экономического совета - вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.
25.05.2023, 13:24 5646
Сенат одобрил ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов
Процедура установления инвалидности поэтапно переводится в проактивный формат
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК рассмотрели и одобрили закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов".
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней в декабре 2008 года, а в 2015 году ратифицировал саму конвенцию. Таким образом, Казахстан взял на себя обязательство обеспечить защиту прав граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами.
За эти годы были внесены изменения в законы, касающиеся прав данной категории граждан, принят Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года. На сегодняшний день завершается 1-й этап его реализации, с 2019 года реализуются мероприятия 2-го этапа. Полностью завершено внедрение многоуровневой системы социального обеспечения лиц с инвалидностью (ЛСИ), включающей базовое пособие от государства, социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования и страховые выплаты за счет обязательных взносов работодателя от страховых компаний", - уточнили в министерстве.
Также осуществлена дифференциация групп инвалидности и размеров пособий на детей с особыми потребностями. Тогда как ранее всем лицам с инвалидностью до 18 лет независимо от типа заболевания и оздоровительного потенциала присваивался один и тот же статус "ребенок-инвалид" и назначалось одно и то же пособие.
Посредством портала социальных услуг ЛСИ предоставлена возможность выбора вида компенсаторных технических средств и услуг реабилитации в зависимости от индивидуальных потребностей.
Процедура установления инвалидности поэтапно переводится в проактивный формат по принципу "одного окна", что обеспечит прозрачность работы медико-социальной экспертизы.
Учитывая взятые на себя международные обязательства Казахстана и предпринятые меры, на заседании Национального совета общественного доверия 22 октября 2020 года глава государства поручил завершить процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.
Ратификация Факультативного протокола означает признание компетенции Комитета по правам инвалидов ООН принимать и рассматривать личные сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью. Согласно протоколу, граждане, имеющие инвалидность, в случае нарушения положений конвенции могут обратиться в этот комитет с уведомлением или жалобой.
Если по поступившей жалобе или сообщению будет получена достоверная информация, указывающая на существенное или систематическое нарушение прав, закрепленных в конвенции, то комитет направит свои предложения и рекомендации соответствующему государству-участнику и заявителю.
Порядок рассмотрения рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций регламентирован совместным приказом Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и иностранных дел (от 1 февраля 2022 года "О некоторых вопросах рассмотрения запросов и суждений договорных органов по правам человека, компетенция которых признана Республикой Казахстан").
Алгоритм действий будет выглядеть так:
- Представление поступает в Министерство иностранных дел.
- Министерство направляет его в Генеральную прокуратуру.
- Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами проводит правовой анализ представления и направляет свое определение в Министерство юстиции.
- Министерство юстиции рассматривает данное определение на межведомственной комиссии и выносит решение.
- Министерство юстиции в соответствии с настоящим решением доведет позицию Казахстана до Комитета.
24.05.2023, 21:10 13241
Токаев: Крайне важным видится выстраивание взаимодействия с ключевым партнером ЕАЭС - Китаем
Фото: Акорда
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Москва. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на евразийском экономическом форуме "Евразийская интеграция в многополярном мире", сообщает пресс-служба Акорды.
Действительно, в 2020 году мы приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном - по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном - в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами", - сказал глава государства.
Он добавил, что, принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе.
На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект "Пояс и путь" КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север - Юг. Мы по существу находимся в центре этих процессов", - сказал президент РК.
Токаев отметил, что события прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора Север - Юг как ключевого элемента "новой глобальной логистики".
Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза - Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом.
На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты - Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - сказал президент РК.
По его словам, помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.
В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности", - сказал глава государства.
Президент Казахстана также высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза.
Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов", - сказал Токаев.
Он также добавил, что не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений.
Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее", - сказал глава государства.
Он добавил, что важно понимать, что экономическая интеграция - это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.
Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции - не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года", - сказал президент Казахстана.
Он предположил, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.
И это без преувеличения колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное - конструктивный настрой и учет интересов партнеров", - сказал Токаев.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Москву для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
24.05.2023, 19:58 14206
Токаев и Путин встретились в Москве
Фото: Акорда
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Москва. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал "Зарядье" для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает пресс-служба Акорды.
Главу государства встретил президент России Владимир Путин.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Москву для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.
Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
22.05.2023, 17:00 24151
Саммит "Китай - Центральная Азия" является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях - глава МИД КНР
Саммит придаст новый импульс углублению китайско-центральноазиатских отношений
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Пекин. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
По его словам, этот саммит вписал новую страницу в строительство сообщества единой судьбы человечества, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Цинь Ган подчеркнул, что программная речь, с которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите, стала первым с момента наступления новой эпохи целостным, концентрированным и системным изложением высшим руководителем КНР внешней политики страны в отношении Центральной Азии международному сообществу.
Также Цинь Ган объявил, что в ходе данного саммита Китай и пять стран Центральной Азии подписали 7 двусторонних и многосторонних документов, а также более 100 соглашений по сотрудничеству в разных сферах.
Он отметил, что саммит придаст новый импульс углублению китайско-центральноазиатских отношений.
Китай совместно с Кыргызстаном и Таджикистаном соответственно объявили о формировании сообщества единой судьбы на двустороннем уровне, заявил Цинь Ган, добавив, что это первый раз, когда концепция сообщества единой судьбой была полностью реализована на многостороннем и двустороннем уровнях в одном регионе.
Он отметил, что саммит создал новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях.
Создание ряда новых механизмов и платформ определенно предоставит более широкое пространство и более эффективные гарантии для расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях, а также углубления многовекторного сотрудничества, подчеркнул он.
Цинь Ган отметил, что саммит также открыл новые перспективы для углубления взаимных выгод и совместного выигрыша.
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив по сотрудничеству. В ходе саммита Китай также подписал соглашение о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном. Официально стартовал Год культуры и искусства Китая и стран Центральной Азии, добавил Цинь Ган.
Он заявил, что эти инициативы и достижения придали новую жизненную силу укреплению китайско-центральноазиатского сотрудничества.
Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что саммит придал новую силу защите международной беспристрастности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии единодушны в твердом отстаивании мультилатерализма и противостоянии унилатерализму, гегемонизму и политике силы, что привнесло больше определенности в мир, полный неопределенности.
Он отметил, что саммит также послужил новым примером для развивающихся стран в плане сплоченности и самоусиления.
Цинь Ган сказал, что формирование более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии является важнейшим политическим достижением данного саммита. Китай и страны Центральной Азии окажут друг другу четкую и мощную поддержку в ключевых вопросах, касающихся суверенитета, безопасности и интересов развития.
Он заявил, что Китай и страны Центральной Азии будут рука об руку создавать модель сотрудничества с глубокой степенью взаимодополняемости и высокой степенью обоюдного выигрыша.
Глава МИД КНР добавил, что Китай и страны Центральной Азии будут совместно реагировать на новые вызовы в традиционных и нетрадиционных сферах.
Он подчеркнул, что Китай будет совместно со странами Центральной Азии претворять в жизнь Инициативу в области глобальной безопасности. Китай будет решительно выступать против того, чтобы внешние силы подрывали легитимные власти стран Центральной Азии и провоцировали новый виток "цветных революций".
Цинь Ган отметил, что Китай и страны Центральной Азии будут активизировать формирование плюралистической и интерактивной архитектоники гуманитарных обменов.
Цинь Ган призвал стороны приложить совместные усилия, чтобы воплотить важный консенсус, достигнутый главами государств, в реальные действия.
Сотрудничество Китая с Центральной Азией не направлено против какой-либо третьей стороны, не зависит от третьей стороны и не является сколачиванием закрытой инклюзивной "узкой клики", заявил Цинь Ган, добавив, что оно, напротив, направлено против блоковой политики и конфронтации холодной войны.
Под руководством глав шести государств и благодаря совместным усилиям всех сторон сотрудничество между Китаем и Центральной Азией непременно принесет обильные плоды, резюмировал Цинь Ган.
Напомним, на прошлой неделе в городе Сиань прошел саммит "Китай - Центральная Азия". По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.
22.05.2023, 13:41 25881
Токаев провел переговоры с главой Сингапура Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции "Акорда". Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.
Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.
Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.
Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну - это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром", - заявил Токаев.
В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Казахстаном. В этом контексте президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.
Ключевое место в казахстанско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.
Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат", - отметил президент.
Он акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет казахстанско-сингапурский деловой совет.
Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для ваших туристов и для ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с вашей страной", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.
Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.
Стороны также договорились укреплять стратегическое партнерство между высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.
Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.
Вы совершенно правы. Это первый в истории визит президента Сингапура в Казахстан и в целом в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что, по сути, ваша страна региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас", - отметила она.
В рамках госвизита были подписаны следующие документы:
- Соглашение о торговле услугами и инвестициях;
- Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5);
- Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром "Астана" и Enterprise Singapore;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики QazTrade и Enterprise Singapore.
Дополнено, 22.05.2023, 15.10
Глава государства наградил президента Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.
Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Напомним, на прошлой неделе Токаев совершил госвизит в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых был подписан ряд важных двусторонних документов.
Также глава Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе и выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.
21.05.2023, 10:16 33741
Премьер-министр Италии отменила визит в Казахстан в связи с ЧС
На севере страны не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не прилетит в Астану, как было заявлено ранее.
В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию для поездок на места, пострадавшие от стихийного бедствия.
Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.
По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Ранее сообщалось, что 22 мая Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибудет в Казахстан с рабочим визитом.
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