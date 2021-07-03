Назарбаев: На Западе хотят отделить страны Центральной Азии от России

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев полагает, что на Западе хотят отделить государства Центральной Азии от России, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Наше желание объединить центральноазиатские республики - это на Западе не нравится. Они не хотят. Они хотят всех нас отделить от России теперь. Вокруг этого работают", - сказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", который был показан в четверг в эфире республиканского телеканала " Хабар ".

Журналист также попросила Назарбаева прокомментировать высказывания некоторых российских политиков о северных областях Казахстана. Он отметил, что точку в этом вопросе поставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что у России не было и нет территориальных претензий к Казахстану.

Сегодня кто чего ни говорит, политики всякое говорят. Это все идет в контексте Восточной Украины, Крыма. Поэтому не надо обращать внимания на такие высказывания", - цитирует Назарбаева ТАСС .

По его словам, "шум против Китая" в Казахстане также исходит извне.

Это третьи силы, чтобы нас рассорить с Китаем, рассорить с Россией", - считает Назарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства