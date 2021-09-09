Назарбаев обратился к участникам заседания Генассамблеи ООН высокого уровня

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Нью-Йорке проходит пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заседание было открыто видеообращением Первого Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев отметил значимость деятельности, направленной на обеспечение глобальной безопасности, подчеркнув важность усилий казахстанской дипломатии по продвижению антиядерной тематики на международной арене, сообщает пресс-служба Елбасы.

30 лет назад я подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона - одного из крупнейших на нашей планете. Данное решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Вслед за Семипалатинским полигоном были закрыты или законсервированы другие полигоны во всём мире. Запрет на проведение ядерных испытаний приобрёл глобальный характер", - сказал Елбасы.

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