Назарбаев обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН меры урегулирования конфликта в Сирии

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Назарбаев обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН меры урегулирования конфликта в Сирии23.01.2017
Политика  13:00

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.

"Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров", - сказал он.

Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество.

"Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве.

Стаффан де Мистура поблагодарил президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.

"Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта", - подчеркнул Стаффан де Мистура.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.
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