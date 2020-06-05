Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек сообщил о том, что Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении с 17 августа по 3 октября текущего года внутрипартийного отбора - праймериз, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем государственных символов Республики Казахстан, олицетворяющих Независимость, суверенитет и многовековую историю нашего народа", - написал на своей странице в Instagram первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

Он отметил, что лидер партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении с 17 августа по 3 октября текущего года внутрипартийного отбора - праймериз. Это один из современных механизмов внутрипартийной демократии, являющийся важнейшим элементом объявленной Елбасы "перезагрузки" партии "Nur Otan".

Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней.

Как вы помните, в прошлом году мы проводили в пилотном режиме отбор кандидатов в кадровый резерв "Nur Otan". Проект проводился в 14 городах и районах, различных по социально-экономическому развитию, количеству жителей и представленности социальных групп. Сформирован кадровый резерв из 10 тысяч партийцев. В наши ряды вступили порядка 20 тысяч человек. После активного изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения, голосованием среди членов Политического совета партии приняты Правила проведения праймериз. Уже завтра они будут опубликованы на нашем официальном сайте", - сообщил Байбек.

По его информации, на предстоящих праймериз с учётом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования.

В ближайшее время мы начнем обучение для желающих участвовать во внутрипартийном отборе. Школой политического менеджмента будут организованы онлайн-семинары по навыкам коммуникаций, работе с избирателями, публичным выступлениям и многое другое. Как отметил лидер партии Н.А. Назарбаев, "в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники". Обеспечение социального партийного лифта является одной из ключевых задач для нашей партии. Поэтому наряду с членами партии приглашаем всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев принять активное участие в предстоящих праймериз", - отметил он.

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