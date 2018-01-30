Назарбаев поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

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Назарбаев поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии29.01.2018
  • Фото; azh
Политика  20:05

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил Милошу Земану телеграмму поздравления в связи с переизбранием на пост президента Чешской Республики, передает Kazakhstan Today.

"Ваша победа является убедительным доказательством доверия народа вашему курсу на дальнейшее развитие страны. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Я рад, что за четверть века взаимодействие между Казахстаном и Чехией достигло высокого уровня. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Чехией будет продолжено в духе партнерства во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Чехии - мира и процветания", - говорится в телеграмме.
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