Назарбаев принял приглашение председателя КНР на форум "Один пояс, один путь"

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжаном Сяо, обсудив с ним предстоящий визит Первого Президента РК в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь", передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень сложившихся отношений между двумя государствами и указал на перспективы их дальнейшего развития, сообщила пресс-служба Елбасы.

"Я с большим удовольствием принял приглашение председателя Си Цзиньпина участвовать в форуме "Один пояс, один путь", где будут обсуждены результаты и перспективы совместной работы. Также ожидаются мои переговоры с председателем КНР, с которым все эти семь лет мы проработали в духе взаимопонимания", - сказал Назарбаев.

Продолжая беседу, Елбасы также подчеркнул эффективность реализации совместных проектов в транспортно-логистической сфере.

"Нами была проведена большая работа по развитию инфраструктуры. Мы очень ценим плодотворное сотрудничество с КНР и будем продолжать эти взаимовыгодные отношения", - сказал он.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил весь народ Китая с 70-летием Китайской Народной Республики, пожелав успехов и дальнейшего процветания.

В свою очередь, посол Чжан Сяо передал Нурсултану Назарбаеву наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

"Второй форум "Один пояс, один путь" - это резонансное международное событие, в котором примут участие 37 глав государств и правительств. Среди всех участников вы, Нурсултан Абишевич, - самый важный и почетный гость на этом мероприятии", - сказал посол КНР.

Чжан Сяо подчеркнул плодотворность сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и Новой экономической политики "Нурлы жол".

"На сегодняшний день 9 из 55 совместно реализуемых проектов уже завершены. В течение этого года планируется завершить еще 8. Плодотворность нашего сотрудничества прежде всего ваша заслуга", - отметил посол КНР.

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