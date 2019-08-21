Назарбаев произвел назначения в партии Nur Otan

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Постановлением лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева председателем Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии назначен Омархан Оксикбаев, председателем Комитета партийного контроля стал Павел Казанцев. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Профессионализм, принципиальность, большой опыт государственной и партийной работы данных депутатов фракции партии Nur Otan будут способствовать усилению указанных партийных органов", - написал Байбек.

По информации пресс-службы партии, Омархан Оксикбаев является депутатом фракции Nur Otan, членом Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента Республики Казахстан. В разные годы работал руководителем Главной контрольной инспекции Администрации президента, секретарем Совета безопасности Республики Казахстан. Более 9 лет возглавлял Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В свою очередь депутат фракции Nur Otan, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Павел Казанцев также имеет большой опыт работы на государственной и партийной службе, в том числе заместителем акима столицы, первым заместителем председателя филиала, директором департамента организационной и политической работы Центрального аппарата партии Nur Otan, заместителем председателя Федерации профсоюзов и др.

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