Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой ІІ, передает Kazakhstan Today.

Король Иордании поддержал принятое в Республике Казахстан решение и отметил, что новость о сложении Нурсултаном Назарбаевым полномочий президента страны с большим пониманием воспринята во всем мире. Абдалла ІІ заявил, что высоко ценит личную дружбу с Нурсултаном Назарбаевым, а также подчеркнул историческую роль Лидера нации в становлении и развитии казахстанско-иорданского сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Король Иордании пожелал Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Нурсултан Назарбаев и Абдалла ІІ договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

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