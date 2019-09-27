Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким экс-президента, президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции, сообщает пресс-служба Елбасы.

Он был истинным патриотом своей страны и выдающимся политиком мирового уровня. Хочу особо отметить его неоценимый вклад в укрепление диалога и дружеских отношений между Казахстаном и Францией, основанных на взаимном доверии", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что светлая память о Жаке Шираке навсегда останется в памяти не только французского народа, но и у всей мировой общественности.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался сегодня утром на 87 году жизни, пишет "Русская служба Би-би-си"

Жак Ширак занимал пост президента Франции два срока подряд, с 1995 по 2007 год. Это второй по продолжительности президентский срок в новейшей истории Франции. Дольше Ширака на этом посту провел только его предшественник, социалист Франсуа Миттеран.

Одними из главных проведенных им политических реформ стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и отмена обязательной службы в армии.

Жак Ширак также снискал широкую общественную поддержку, став первым французским лидером, который открыто признал участие его страны в депортации евреев в годы Второй мировой войны.

Кроме того, его жесткая позиция против участия Франции в операции НАТО в Ираке добавила ему популярности не только дома, но и за рубежом.

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