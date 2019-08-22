Назарбаев запретил чиновникам блокировать критику в СМИ

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan должна инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Партия должна инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые делаются сегодня. Даурен Абаев должен этим конкретно заняться. И телефонное право не должно работать в Казахстане. Чиновники оказывают давление на редакторов, блокируют критику разными путями. В общественном сознании поэтому формируется альтернативная реальность. Nur Otan должен пересмотреть свою стратегию", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz .

По словам Елбасы, сегодня растет количество новых медиа, искажающих реальность.

"И никто - целая медиагруппа партии, где ТВ-каналы есть, газеты - сидят и молчат. Центральные наши информационные каналы тоже сидят молчат. Раньше, наоборот, я наказывал редакторов, которые приходили, заставляли: ты мне плати, иначе я плохую статью про тебя напечатаю. А сейчас телефонное право - пугают редакторов - если ты это сделаешь, я через того, другого тебя сниму с работы. Мы это знаем. Сейчас я поручил - еще один случай, мы снимем с работы, кто бы ты ни был, на какой должности. Как так?" - предупредил Елбасы.

Он отметил, что партийные СМИ должны стать источником объективной и альтернативной информации, чтобы вызывать у людей доверие.

"Надо работать напрямую, отвечать, не боятся. Необходимо работать на опережение, проактивно работать в Интернете и социальных сетях", - добавил Первый Президент РК.

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