Назарбаев запретил чиновникам блокировать критику в СМИ

Партия должна инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые делаются сегодня. Даурен Абаев должен этим конкретно заняться. И телефонное право не должно работать в Казахстане. Чиновники оказывают давление на редакторов, блокируют критику разными путями. В общественном сознании поэтому формируется альтернативная реальность. Nur Otan должен пересмотреть свою стратегию", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz.
По словам Елбасы, сегодня растет количество новых медиа, искажающих реальность.
"И никто - целая медиагруппа партии, где ТВ-каналы есть, газеты - сидят и молчат. Центральные наши информационные каналы тоже сидят молчат. Раньше, наоборот, я наказывал редакторов, которые приходили, заставляли: ты мне плати, иначе я плохую статью про тебя напечатаю. А сейчас телефонное право - пугают редакторов - если ты это сделаешь, я через того, другого тебя сниму с работы. Мы это знаем. Сейчас я поручил - еще один случай, мы снимем с работы, кто бы ты ни был, на какой должности. Как так?" - предупредил Елбасы.
Он отметил, что партийные СМИ должны стать источником объективной и альтернативной информации, чтобы вызывать у людей доверие.
"Надо работать напрямую, отвечать, не боятся. Необходимо работать на опережение, проактивно работать в Интернете и социальных сетях", - добавил Первый Президент РК.
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