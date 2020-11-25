Назначен глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах в мажилис РК

Минск. 24 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов возглавит миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Кандидатура Ильяса Умаханова была одобрена на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах содружества, которое прошло 24 ноября в исполнительном комитете СНГ в Минске.

Планируется, что миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начнут свою работу в Казахстане с 21 декабря 2020 года", - сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Основная задача миссии наблюдателей от СНГ - оценивать избирательную кампанию на ее соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов. Ее работа будет строиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

Напомним, выборы депутатов мажилиса парламента РК назначены на 10 января 2021 года.

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