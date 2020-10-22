Нигматулин выразил уверенность, что парламентские выборы дадут импульс развитию многопартийной демократии

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что предстоящие парламентские выборы будут способствовать общественному диалогу, партнёрству и дадут импульс развитию многопартийной демократии в стране, передает Kazakhstan Today.

На пленарном заседании мажилиса, говоря об указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о назначении на 10 января 2021 года очередных парламентских выборов , спикер палаты назвал это решение важным и судьбоносным для будущего Казахстана.

Парламентские выборы - это всегда возможность всем политическим партиям проявить себя. Это возможность ознакомить граждан нашей страны со своими программами и в конкурентной борьбе получить мандат народного доверия", - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель мажилиса также подчеркнул, что все годы независимости нашей страны при проведении как парламентских, так и президентских выборов казахстанцы всегда демонстрируют высокую политическую культуру.

И предстоящие выборы будут способствовать общественному диалогу, партнёрству и дадут импульс дальнейшему развитию многопартийной демократии у нас в стране", - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

При этом спикер мажилиса отметил, что до начала работы парламента следующего созыва нынешний состав мажилиса продолжит формировать законодательную базу для развития Казахстана.

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