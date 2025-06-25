Новые правила въезда в Россию: в посольстве сделали важное заявление для казахстанцев

Эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства будет проводиться с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство России в Казахстане - Посольство России в Казахстане предупреждает , что с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства.





В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения "ruID" заявление о въезде в Российскую Федерацию", - напомнили в посольстве.









Там предупредили, что новая процедура регистрации не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан.





Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения "ruID", - отметили в посольстве.





Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Вместе с тем, рекомендовали бы воспользоваться приложением "ruID" в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей и т.д", - пояснили в ведомстве.





Порядок работы с приложением и особенности его функционала подробно изложены в обновленных материалах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.





Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.





Чтобы подать заявление, установите приложение "ruID" (будет доступно для скачивания в магазинах приложений не позднее 24 июня с.г.) и зарегистрируйтесь в нем. Если у вас уже имеется аккаунт на российских Госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении "ruID", используя свой логин и пароль.

В заявлении необходимо указать страну, из которой вы выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения в России, данные детей, путешествующих с вами. Данные детей в заявлении указывают оба родителя, въезжающие в Россию.

В приложении вы сможете сдать биометрию - сделать фото лица, паспорта и запись голоса. Если ваши биометрические данные уже зарегистрированы в России, подать заявление о въезде можно также на Госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица.

На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны вами в приложении "ruID".

В течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.





Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ на территории Российской Федерации для подтверждения своей учетной записи на Госуслугах, после чего вы, в том числе, сможете:





получать все доступные государственные услуги онлайн;ъ

оформить российскую сим-карту;

оплачивать штрафы, налоговые задолженности и госпошлины.





В посольстве также обратили внимание, что порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.