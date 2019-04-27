НПО Карагандинской области поддержали решение партии Nur Otan о выдвижении кандидата на президентские выборы

Караганда. 26 апреля. Kazakhstan Today - Представители неправительственных организаций Карагандинской области поддержали решение партии Nur Otan о выдвижении кандидата на президентские выборы, передает Kazakhstan Today.

Свое мнение представители НПО высказали на собрании, которое прошло 26 апреля.

Я, как руководитель неправительственной организации, считаю, что за годы независимости для страны было сделано очень многое, благодаря стараниям Лидера нации. Но нужно сделать еще больше. И для этого нам нужен легитимный президент, который будет хорошим дипломатом, политиком, сумеет продолжить курс развития нашего государства, который избрал Елбасы. Я считаю, что кандидат в президенты, выдвинутый партией Nur Otan, абсолютно соответствует всем этим требованиям и сможет оправдать возложенные на него ожидания", - сказал руководитель общественного объединения "Граждане Казахстана" Дмитрий Полтаренко.

Его мнение разделила Татьяна Савицкая - президент общественного фонда "Озарение". Она также отметила, что внеочередные выборы - своевременный и необходимый для страны шаг, который дает гражданам возможность принять непосредственное участие в формировании демократического политического облика страны.

Представитель Карагандинского филиала Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Юрий Гусаков заверил собравшихся в том, что в области достаточно подготовленных наблюдателей. Они не поддерживают ни одну из существующих партий и сумеют обеспечить честный и прозрачный процесс голосования на всех избирательных участках региона.

На собрании присутствовали представители 23 неправительственных организаций Карагандинской области. Все они высказали слова поддержки в адрес кандидата в президенты, выдвинутого партией Nur Otan.

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