Рабочие КЛМЗ поддержали решение партии Nur Otan о выдвижении кандидата на президентские выборы

Как работники производства, мы обоснованно надеемся на дальнейшее увеличение доли обрабатывающей промышленности в экономике Республики и поэтапное развитие всех сфер технического и народного хозяйств с учетом современных инновационных, индустриальных и конкурентоспособных технологий. Поэтому продуманная политика преемственности власти и мудрое решение Лидера нации поддерживаются всем трудовым коллективом рабочих нашего завода", - сказано в обращении.
Участники собрания также отметили, что выборы - это всегда надежда на обновление и новое дыхание. Это шаг, который поможет казахстанцам собраться с силами и сделать новый рывок в будущее для всей страны.
Рабочие завода выразили готовность прийти на избирательные участки в день выборов.
Карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО "Maker (Майкер)" - это многопрофильное высокотехнологичное предприятие горнодобывающей отрасли Казахстана. Основная специализация завода -изготовление и ремонт горного оборудования.
Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года.
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