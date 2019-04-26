Рабочие КЛМЗ поддержали решение партии Nur Otan о выдвижении кандидата на президентские выборы

Караганда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Работники Карагандинского литейно-машиностроительного завода приняли обращение в поддержку решения съезда партии Nur Otan о выдвижении кандидата на выборы президента РК. Заявление было озвучено на собрании трудового коллектива, которое прошло 25 апреля, передает Kazakhstan Today.

Как работники производства, мы обоснованно надеемся на дальнейшее увеличение доли обрабатывающей промышленности в экономике Республики и поэтапное развитие всех сфер технического и народного хозяйств с учетом современных инновационных, индустриальных и конкурентоспособных технологий. Поэтому продуманная политика преемственности власти и мудрое решение Лидера нации поддерживаются всем трудовым коллективом рабочих нашего завода", - сказано в обращении.

Участники собрания также отметили, что выборы - это всегда надежда на обновление и новое дыхание. Это шаг, который поможет казахстанцам собраться с силами и сделать новый рывок в будущее для всей страны.

Рабочие завода выразили готовность прийти на избирательные участки в день выборов.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО "Maker (Майкер)" - это многопрофильное высокотехнологичное предприятие горнодобывающей отрасли Казахстана. Основная специализация завода -изготовление и ремонт горного оборудования.

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года.

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