Общественные приемные партии Nur Otan в связи с выборами изменили формат работы

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Общественные приемные партии Nur Otan в соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан" перешли на новый формат работы, при котором руководители госорганов и депутатов прекратили личный прием граждан, передает Kazakhstan Today.

До 11 января 2021 года в общественных приемных прекращено проведение личных приемов депутатами и руководителями государственных органов. Приостанавливается проведение консультаций адвокатов, юристов, нотариусов и медиаторов. Горячими линиями партии до завершения выборов будет предоставляться только справочная информация", - сообщила порталу Azattyq Ryhy заведующая Республиканской общественной приемной партии Назиля Раззак.

По ее информации, с начала текущего года в общественные приемные партии Nur Otan поступило порядка 370 тыс. обращений. Положительно решены 180 тысяч вопросов, по 184 тысячам даны разъяснения, порядка 5 тысяч находятся на исполнении. За это время проведено 462 онлайн-приема граждан.

В частности, большое число обращений касалось режима чрезвычайного положения: получение продуктовых корзин и денег от фонда Birgemiz, вопросы выплаты социального пособия в размере 42,5 тыс. тенге от государства, обеспечение медицинскими масками и антисептиками.

На сегодняшний день, в связи с электоральным периодом много вопросов поступают от партийцев касательно проведения праймериз. Больше всего людей интересуют вопросы формирования партийных списков и перехода на следующий уровень праймериз. Как известно, списки формируются из кандидатов, избираемых по итогам праймериз и партийной квоты. Понятное дело, что не все кандидаты получат мандаты. Города - областные центры - дают достаточно большое количество кандидатов в партийные списки областных маслихатов, большой процент этих списков формируются из лидеров именно городских праймериз", - отметила Назиля Раззак.

По ее словам, члены партии Nur Otan переживают за то, что кандидаты, за которых они отдали свои голоса, "зависнут" между городом и областью и в итоге останутся в резерве. В этой связи из регионов поступает большое число подобных обращений от партийцев, о чем информация поступает в Центральный организационный комитет по проведению праймериз и территориальные оргкомитеты. Решение Оргкомитета ожидается в скором времени.

Также Назиля Раззак проинформировала, что в первом этапе праймериз приняли участие более 10 тыс. кандидатов. Из них 37% - женщины, 29% - молодежь до 35 лет.

Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% - самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании на первом уровне внутрипартийных выборов приняли участие более 650 тыс. партийцев", - уточнила она.

Говоря о втором этапе, она подчеркнула, что партия Nur Otan всегда придерживается принципов открытости, прозрачности и справедливости для всех, поэтому ожидается, что трансляции дебатов будут проходить в прямых эфирах. Конференции в рамках праймериз будут проводиться с обеспечением социального дистанцирования, а также соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Хочу отметить, что с изменением формата работы общественных приемных партии Nur Otan не изменился сам принцип их деятельности, направленный на решение конкретных проблем населения", - заключила заведующая Республиканской общественной приемной.

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