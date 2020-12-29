Кандидат в депутаты от Nur Otan рассказал балхашцам о приоритетных направлениях предвыборной программы партии

Балхаш. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Балхаше кандидат в депутаты городского маслихата Д. Тусупбеков продолжил раздачу агитационных материалов, передает Kazakhstan Today.

В ходе акции "От двери к двери", во время беседы с избирателями, кандидат в депутаты Тусупбеков акцентировали внимание на приоритетах предвыборной программы партии Nur Otan, которые направлены на улучшение жизни граждан нашей страны.

Разъяснил основные направления предвыборной программы партии Nur Otan, остановился на 7 приоритетных направлениях городской предвыборной программы", - рассказали в пресс-службе Балхашского предвыборного штаба партии Nur Otan.

Кандидат в депутаты дал исчерпывающие ответы на вопросы избирателей.

Он призвал избирателей прийти на избирательные участки 10 января 2021 года и отдать свои голоса за партию Nur Otan, за партию конкретных дел", - добавили в пресс-службе.

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Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области

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