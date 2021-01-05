Кандидат в депутаты от Nur Otan представил жителям Балхаша предвыборную программу партии

Балхаш. 4 января. Kazakhstan Today - Сегодня кандидат в депутаты городского маслихата от партии Nur Otan А. Муслымов провел агитационную встречу с населением города Балхаша, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Муслымов представил предвыборную программу партии, рассказал об успехах и достижениях Nur Otan, а также приоритетах на будущее.

В ходе встречи было отмечено, что сегодня граждане ждут от партии Nur Otan решения конкретных проблем и продвижения инициатив. Партия работает на благополучие каждого казахстанца и ставит перед собой задачу оправдать доверие. Каждый житель города будет иметь возможности для развития и самореализации.

По итогам встречи кандидат призвал участников 10 января, в день выборов, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за партию Nur Otan.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области.

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