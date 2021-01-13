Как Nur Otan будет реализовывать предвыборную программу, сообщил Байбек

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал о том, как партия после будет реализовывать предвыборную программу, передает Kazakhstan Today.

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые результаты парламентских выборов. Партия Nur Otan набрала 71,09% голосов. Уверенную победу мы одержали и на выборах маслихатов всех уровней", - написал Байбек в Facebook.

Как отметил Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев, "главная цель Nur Otan - это повышение благосостояния народа и укрепление государственности. В единстве наша сила. Мы вместе преодолеваем трудности на нашем пути и вместе достигаем успехов".

Предвыборная программа партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" - это готовый план развития страны и регионов на ближайшие 5 лет. Он продолжает курс 5 институциональных реформ Елбасы и включает задачи, поставленные главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Программа партии Nur Otan - это четкие, детально просчитанные меры, подкрепленные финансами и реальными ресурсами. Впервые изменен подход в планировании. За основу взят не отраслевой, а стратный принцип. Главным ориентиром являются интересы конкретных социальных групп. Как сказал Елбасы, теперь наша партия должна обеспечить реализацию на всех уровнях предвыборных обещаний и поставленных главой государства задач по преодолению последствий пандемии и экономического кризиса. Предстоит огромная, кропотливая работа", - отметил Бауыржан Байбек.





Он также поблагодарил всех, кто 10 января пришел на избирательные участки и проголосовал за Nur Otan.

Уверен, что вместе мы обеспечим устойчивое развитие нашей страны! Преодолев испытания, победим вместе!" - заключил он.

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