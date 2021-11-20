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В режиме реального времени: Nur Otan запускает публичный рейтинг депутатов

19.11.2021, 10:34 46279
В режиме реального времени: Nur Otan запускает публичный рейтинг депутатов
Фото: Пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Партия Nur Otan с февраля следующего года запускает публичный рейтинг депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал первый зампред партии, по поручению Елбасы - председателя партии Нурсултана Назарбаева с сентября в пилотном режиме впервые была запущена электронная платформа по комплексной оценке депутатов фракций Nur Otan в маслихатах всех уровней. 
 
Он рассказал, что этому предшествовала большая подготовительная работа: решением Бюро политсовета разработаны и утверждены правила формирования рейтинга депутатов, создана информационная система, оцифрована база данных и т. д.
 
Байбек отметил, что введение рейтинга дало системный импульс активизации деятельности депутатов от правящей партии, усилению обратной связи с населением и повышению эффективности реализации электоральных обещаний на местах. Бауыржан Байбек напомнил, что за общественно-партийный мониторинг 217 предвыборных программ персонально отвечают 2,7 тысяч депутатов.
 

Как отметил Елбасы - лидер партии Нурсултан Назарбаев, "сегодня общество предъявляет к депутатам особые требования: они должны представлять интересы граждан, быть проводниками их воли, "мостом" между обществом и государством". Поэтому в рамках поездок по регионам он провел кустовые совещания с депутатами от Nur Otan для обсуждения хода исполнения региональных предвыборных программ и внедрения системы рейтинга. С учетом поступивших предложений от регионов был сформирован пакет изменений по совершенствованию рейтинга. Сегодня решением Бюро политсовета Nur Otan доработанные правила утверждены", - сказал Байбек.

 
Как подчеркнул первый зампред партии, теперь рейтинг более точечно ориентирует депутатов от Nur Otan, секретарей и руководителей фракций партии в маслихатах на конечный результат и медийную активность, направленную на прозрачность и подотчетность деятельности. 
 

С февраля следующего года рейтинг депутатов-нуротановцев будет проводиться в публичном формате. Каждый желающий в режиме реального времени сможет ознакомиться с работой народных избранников, задавать вопросы и получать ответы для решения острых проблем. Этот шаг будет способствовать практической реализации концепции главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" и курса на дальнейшую открытость и публичность государственной системы", - заключил Бауыржан Байбек.

 

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новости по теме

Утвержден план по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями

19.11.2021, 18:29 21196
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване утвержден План мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ, создание которого инициировано Евразийской экономической комиссией, разработан по поручению глав государств евразийской "пятерки" в целях стабильного развития лекарственного рынка стран Союза не только на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и на дальнейшую перспективу. 
 

Реализация мероприятий плана будет способствовать созданию в странах ЕАЭС полного цикла производства наиболее важных лекарственных препаратов, вакцин и фармацевтических субстанций, а также усилению инновационного вектора развития. Поддержка нашей инициативы на столь высоком уровне позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС перейти на новый уровень, благодаря стабильному развитию и расширению кооперационного сотрудничества внутри Союза, несмотря на турбулентность внешних рынков. Комиссия совместно со странами сформирует перечень лекарств и субстанций, производство которых необходимо обеспечить в Союзе в первую очередь", - сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
По его словам, планом предполагается реализация ряда мероприятий. Это формирование евразийской технологической платформы по направлению "Фармацевтика", подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Союза, применение мер тарифного и нетарифного регулирования, субсидирование отдельных этапов разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств и фармацевтических субстанций, проработка вопросов финансирования кооперационных проектов. 
 
Реализация плана также будет способствовать дальнейшему развитию производства вакцин, в том числе против коронавируса.
 
В подготовке документа по развитию фарминдустрии приняли участие как отраслевые эксперты и научные организации, так и представители фармацевтического бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.

Напомним, на заседании межправсовета в Ереване была достигнута договоренность о том, что граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства.
 

Премьер-министр Казахстана встретился с главой правительства России

19.11.2021, 09:09 50491
Премьер-министр Казахстана встретился с главой правительства России
Фото: сайт правительства РФ
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Премьер-министры Казахстана и России встретились на полях заседания Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

 
Напомним, 18 ноября в Ереване в очном формате состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.
 
Премьер-министры государств ЕАЭС утвердили план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021–2024 годы, заслушали информацию о ходе работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки.
 
Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект Стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли.
 

На повестке дня были также вопросы внесения изменений в перечень произведенных на территории Республики Казахстан товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции, вопросы обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Республике Казахстан для производителей ЕАЭС и третьих стран, изменения в техрегламент Союза "О безопасности пищевой продукции" и ряд других", - сообщили в ЕЭК.

 
Сегодня, 19 ноября, состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

В Nur Otan рассказали, что сделано за 10 месяцев в рамках предвыборных обещаний

18.11.2021, 10:30 58618
Фото: пресс-служба Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В партии Nur Otan рассказали о промежуточных итогах реализации предвыборных обещаний за 10 месяцев в рамках принятых по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева 217 дорожных карт для каждого региона, города и района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в регионах введено 11,6 млн квадратных метров жилья, 165 школ на 59 тысяч мест, 354 детских сада на 28,5 тыс. мест, а также 44 медицинских объекта на 6,7 тыс. посещений. Открыто 248 предприятий, инвестировано более одного триллиона тенге. На постоянные рабочие места трудоустроено 315 тысяч человек, сообщает пресс-служба партии.
 
К примеру, в Мангистауской области в селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Всего функционируют более 40 кабинетов.
 
В Туркестанской области введена в эксплуатацию автомобильная дорога областного значения "Коксаек - Аксу - Шаян - Мынбулак". В ходе ремонтных работ демонтировано и перестроено 14,8 километров дорог, на 7,7 километрах дорог уложено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов внутри населенных пунктов также было проложено в общей сложности 10 километров тротуаров. 
 
В Восточно-Казахстанской области в городе Курчатов проведены работы по благоустройству территории теннисного корта и баскетбольной площадки. С учетом того, что в период избирательной кампании поступило большое количество предложений с обращениями от молодежи, этот пункт был включен в городскую предвыборную программу партии.
 
В Алматинской области в селе Баканас открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров созданы условия для занятий такими видами спорта, как борьба, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Объект полностью укомплектован всем необходимым спортинвентарем.
 

В рамках предвыборных обещаний партии Nur Otan до 2025 года будет введено более 100 млн квадратных метров жилья для одного миллиона семей, модернизировано 3,5 тысяч сел и 5 тысяч школ. Планируется построить и реконструировать 25 тысяч километров республиканских и 27 тысяч местных дорог", - напомнили в пресс-службе.

 
На ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более трех триллионов тенге. Объем финансирования здравоохранения будет доведен до 5% от ВВП. Дети в возрасте от трех до шести лет будут охвачены дошкольным воспитанием на сто процентов.
 
Более подробно на сайте nurotan.kz.
 

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