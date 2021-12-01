С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ - представитель Компартии Китая

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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ, об этом заявил заместитель заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цянь Хуншань в ходе двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За 30 лет независимости Казахстан добился очень больших успехов. Мы видим, что народ страны помнит и уважает свою историческую культуру и наследие, при этом обеспечивая экономическое и политическое развитие. С момента создания партии Nur Otan был реализован ряд поистине исторических реформ. Мы уверены, что наши государства продолжат развивать двусторонние отношения, в том числе на партийном уровне", - сказал представитель Компартии Китая.
Цянь Хуншань также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между правящими партиями двух стран.
В свою очередь генеральный секретарь Международной конференции азиатских политических партий Чо Бен Чжэ в своем выступлении остановился на успехах Казахстана в области внешней политики.
Будучи в центре Евразии, ваша страна проводит многовекторную внешнюю политику, благодаря которой Казахстан в хороших отношениях не только с соседями, но и с западными странами. Казахстан построил очень конструктивный диалог с международными организациями и другими партиями. Таким образом, партия Nur Otan служит одним из локомотивов международных отношений. Сейчас стоит задача преодолеть вызовы, связанные с пандемией. Я уверен, что правящая партия продолжит реализацию успешной внутренней политики. Думаю, что данный форум дает прекрасные возможности наладить дискуссию, направленную на устранение глобальных вызовов", - сказал Чо Бен Чжэ.
Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Климов отметил дружественные связи между правящими партиями Казахстана и России.
Многие вопросы будут решаться с учетом опыта ведущих политических сил. Со своей стороны мы внимательно следим за опытом партии Nur Otan по проведению праймериз, развитием молодежного крыла, использованием онлайн-ресурсов для принятия обращений граждан и, конечно же, работой Института общественной политики, на площадке которого проходит форум", - подчеркнул Климов.
Роль правящей партии в формировании современного облика Казахстана подчеркнул заместитель председателя турецкой правящей партии Справедливости и развития Эфкан Ала.
Турция и Казахстан являются братскими странами с очень глубокими историческими корнями. Мы всегда гордимся достижениями и прогрессом, достигнутыми Казахстаном за относительно короткий 30-летний период. Казахстан ассоциируется со стабильностью. В этом, конечно же, большая роль правящей партии. Все мы наблюдали экономическое благополучие страны, которое было достигнуто под мудрым управлением Первого Президента Нурсултана Назарбаева. И я уверен, что продолжающиеся реформы уже под руководством нового главы государства Касым-Жомарта Токаева приведут к еще большим успехам", - сказал Эфкан Ала.
Свою оценку роли партии Nur Otan в формировании партийно-политической системы страны дал секретарь группы европейских консерваторов и демократического альянса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Том Ван Дайк.
Партия за более чем 20 лет с момента основания прочно закрепилась на политическом ландшафте Казахстана. Но этот политический ландшафт кардинально меняется не только в Казахстане, но и во всем регионе и, конечно же, в западном мире. Мы видим, что Nur Otan уже активно работает над реагированием на новые вызовы и использует важные инструменты демократии, такие как праймериз. В политической деятельности активно поддерживаются женщины и молодежь, предусмотрена 30% квота в партийных списках. Могу сказать, что в парламентах 15 государств Совета Европы уровень гендерного равенства ниже, чем в Казахстане. Развитие партией системы прямой коммуникации с населением через онлайн-ресурсы - это тоже хороший знак. Знаю, что только за год филиалами партии было рассмотрено 400 тысяч обращений. Это означает, что тысячи человек уверены в партии", - сказал Том Ван Дайк.
Экс-член Палаты представителей США от Республиканской партии Курт Уэлдон отметил, что роль политических партий и других общественно-политических организаций первостепенна, поскольку именно они выступают механизмом, связывающим институты государства с институтами гражданского общества.
Передовая роль среди них отводится Nur Otan - самой масштабной партии Казахстана. Сегодня мы видим, как Казахстан продвигается вперед в намеченных политических реформах на пути к демократии, в том числе касательно партийного строительства", - подчеркнул Курт Уэлдон.
Представитель Консервативной партии Великобритании, член Палаты лордов Джеймс Уортон высказал свои впечатления прогрессом партии Nur Otan в развитии демократии и общих ценностей.
Эти ценности очевидны в текущих целях и планах на будущее. Праймериз - это то, что мы внедряем в последние годы в Великобритании. Я уверен, что вы усваиваете многие из тех же уроков, что и наша демократия, вступая на свой путь и участвуя в этих новых процессах. Гендерная политика, предусматривающая квоту в партийных списках, также является свидетельством дальновидных планов. Все это говорит о том, что у нас множество точек соприкосновения на пути к более тесному сотрудничеству", - отметил Лорд Джеймс Уортон.
В ходе международного форума более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, примут участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий.