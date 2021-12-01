С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ - представитель Компартии Китая

Фото: пресс-служба NurOtan

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционального укрепления партий. Об этом рассказал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan.

Приветствуя участников форума, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек подчеркнул, что встреча проходит накануне 30-летия Независимости Казахстана.

За это время наша страна прошла огромный путь, равный столетиям. Преодолев тяжелые испытания, наш народ реализовал свою многовековую мечту о независимости. Обдуманные, но очень решительные реформы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева позволили за короткое время объединить народ, дать надежду и уверенность в будущем, построить успешное миролюбивое государство с устойчивой экономикой", - сказал Бауыржан Байбек.

Среди главных достижений 30-летнего развития Казахстана он отметил обеспечение мира и согласия, отказ от ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского полигона, строительство новой столицы и развитие древнего Туркестана, добрососедские отношения со всеми государствами и делимитация 15 тысяч километров государственных границ, кардинальные реформы по рыночной трансформации экономики и создание Национального фонда, масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуру, увеличение численности населения, а также многое другое.

По его словам, все это стало возможным благодаря дееспособным государственным общественно-политическим институтам, развитому человеческому капиталу, улучшению жизни казахстанцев, а также выстроенной за годы независимости многопартийной системе с доминирующей политической силой - партией Nur Otan.

При этом, по его мнению, формирование партийно-политической системы страны за годы независимости можно поделить на три основных этапа. Первое десятилетие - период юридического закрепления многопартийности, институционализации партий. Второе десятилетие - этап качественного укрепления партий, постепенный переход от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе. Третье десятилетие - формирование казахстанской модели многопартийности с доминирующей политической силой.

Почти десять лет назад Елбасы представил Стратегию "Казахстан-2050", а в 2015 году - Пять институциональных реформ, заложивших долгосрочные основы дальнейшего развития многопартийной системы. В результате Конституционной реформы была укреплена роль парламента и повышена ответственность правительства. Парламентские партии получили дополнительные рычаги влияния на исполнительную власть. По опыту более 60% стран-членов ОЭСР состоялся полный переход к пропорциональной избирательной системе, что институционально укрепило роль и значение партий в жизни страны", - заявил он.

Как отметил Бауыржан Байбек, с 2019 года развитие партийно-политической системы продолжилось в рамках политики преемственности, осуществляемой главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Уверенно победив на президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу Казахстана сказал: "Мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но продуманно. Наш принцип - экономические реформы невозможны без политической модернизации". С этого момента в стране уже реализовано несколько пакетов политических реформ. Так, для партий законодательно снижен регистрационный барьер и барьер для прохождения мажилис, установлены квоты для женщин и молодежи в предвыборных списках, закреплен институт парламентской оппозиции, введены уведомительный принцип проведения митингов, а также институт прямой выборности сельских акимов", - сказал первый зампред правящей партии.

По его словам, инициированная в августе 2019 года Нурсултаном Назарбаевым системная "перезагрузка" позволила партии Nur Otan в начале этого года уверенно победить на выборах в мажилис и маслихаты, набрав почти 72% и 82%, соответственно. Впервые в политической практике были проведены праймериз, на основе запросов населения было сформировано 216 предвыборных программ для каждой области, города и района.

В целом системный переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционально укрепления партий на всех уровнях, повысив их ответственность за предвыборные обещания.

На впервые состоявшихся в этом году прямых выборах сельских акимов Nur Otan победил в более 80% округов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что прямые выборы стали принципиальным моментом политических реформ, затрагивающим интересы сельских жителей, а это более 40% населения. В итоге сегодня в мажилисе представлены три, в местных представительных органах, маслихатах - пять, а на уровне сельских акимов - шесть политических партий Казахстана. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выстроенная за эти годы многопартийная система с доминирующей партией Nur Otan является важным достижением независимости", - подчеркнул Байбек.

Между тем глобальный характер нынешних проблем требует от всех государств тесного взаимодействия и скоординированности. В этом ключе сотрудничество между правящими партиями приобретает особую важность. Зампред партии выразил уверенность, что форум сможет внести свой вклад в укрепление дружбы и дальнейшего сотрудничества не только партий, но также государств и народов.

Одним из спикеров форума стал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев. В своем выступлении он отметил, что одним из ключевых этапов эволюции партийной системы стало недавнее решение лидера Nur Otan Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя правящей партии президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Это зрелое и мудрое решение нашло высокое признание и поддержку казахстанского народа. Сегодня мы продолжаем поступательное движение под руководством главы государства в русле его политического девиза "Преемственность. Справедливость. Прогресс", - отметил Даурен Абаев.

Всего в ходе международного форума более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, примут участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий.