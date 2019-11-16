Nur Otan консолидирует активных граждан в регионах (ВИДЕО)

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - В рамках "перезагрузки" партии в 14 регионах страны проходит отбор кандидатов в кадровый резерв Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Проект в пилотном режиме проводится в городах и районах, отличающихся по уровню развития, количеству жителей и представленности различных социальных групп, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Основная цель проекта - выявление и привлечение активных граждан, представляющих различные сферы и совершенствование порядка проведения партийного отбора с учетом полученного опыта. Для прохождения в кадровый резерв партии Nur Otan зарегистрировалось почти 800 кандидатов, из них более 30% - женщины, еще 30% - граждане до 35 лет, в том числе многодетные матери, люди с особыми потребностями и др.

В рамках пилотного отбора кандидаты участвуют в публичных дебатах со своей программой. Следующий этап - голосование среди партийцев, по итогам которого будут выбраны лучшие кандидаты для зачисления в кадровый резерв партии Nur Otan.

В частности, в Есильском районе Акмолинской области на встрече кандидатов в партийный резерв с жителями сёл поднимались вопросы создания рабочих мест, проведения сети водопровода и слабого Интернета. В Сырдарьинском районе Кызылординской области партийцы намерены решать нехватку спортивных площадок и развивающих центров для детей. В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области кандидаты затронули тему ремонта дорог и развития предпринимательства в селах. В Мунайлинском районе Мангистауской области были подняты вопросы дефицита ученических мест в школах, необходимости создания библиотек и повышения уровня жителей сельской местности.

В пресс-службе отметили, что среди кандидатов - представители аграрного сектора, общественники, преподаватели сельских школ, врачи, деятели культуры, предприниматели и др.

Одним из активных кандидатов в Карагандинской области стала жительница Абайского района Елена Сутягина.

Начинала я учителем физики и математики в школе, потом долгое время была директором женского исправительного учреждения. Я видела поломанные судьбы девочек. У кого-то не было родителей, ну а кому-то не хватило внимания, должного воспитания. Много аспектов влияет на судьбу, но один из основных - это семья. И чтобы семья была благополучной, важны в том числе определенные условия. Когда человек приходит после рабочего дня в теплый дом, где его ждут дети, которые ходят в школу, когда вечером можно выйти погулять в близлежащем парке - это и есть комфортные условия для проживания. Я считаю, что партия Nur Otan - своего рода инструмент, посредством которого эти условия можно совершенствовать. Давайте вместе менять нашу жизнь к лучшему", - призвала она.

В свою очередь, Татьяна Титовская, еще один кандидат в партийный кадровый резерв, выразила признательность за то, что партия Nur Otan предоставила свою площадку активным гражданам, где они могут высказаться и быть услышанными.

Некоторые говорят, как у нас всё плохо. Ну так давайте сделаем хорошо. Все запущено? Давайте исправим. Для этого партия предоставляет нам свою площадку, чтобы высказаться и быть услышанными. Для этого проводится отбор в партийный кадровый резерв. Мы уже провели десятки встреч с жителями самых отдаленных сёл. Услышали их, выявили проблемы. Под эгидой партии будем добиваться их решения", - отметила Татьяна Титовская.





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