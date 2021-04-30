Nur Otan провел выборы в 4517 первичных партийных организациях

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В партии Nur Otan проводят отчетно-выборную кампанию. В рамках первого этапа были избраны руководители в 4517 первичных партийных организациях, за которых проголосовало более 566 тысяч человек, или 72% от общего числа членов партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии Nur Otan, отчетно-выборная кампания проводится в соответствии с поставленными Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым задачами в поствыборный период, направленными на активизацию работы на местах и обновление кадрового состава выборных органов партии.

Так, среди вновь избранных председателей первичных партийных организаций Nur Otan 39,4% - женщины, 20% - молодежь до 35 лет.

Если представленность женщин увеличилась на 4,4%, то молодежи - в 1,5 раза. Каждый пятый председатель "первички" является участником праймериз. Это работники сфер образования и здравоохранения, представители неправительственного сектора, общественные деятели и др.", -рассказали в партии.

Следующим этапом отчетно-выборной кампании, отметили в пресс-службе, станут конференции территориальных и региональных филиалов, где будут обновлены составы политических советов и контрольно-ревизионных комиссий партии.

В партии отметили, что ранее по всей стране прошли заседания Бюро региональных политических советов Nur Otan, где были образованы 1738 новых общественных советов по контролю за реализацией предвыборных обещаний в каждом регионе, городе и районе.

В их состав вошли более 12 тысяч активистов, в том числе депутаты маслихатов, представители партийного кадрового резерва, пользующиеся в регионе авторитетом и знающие проблемы на местах граждане, общественники, эксперты и др.", - уточнили партийцы.

В партии обещают, что работа новых советов будет выстраиваться в публичном формате с учетом общественного мнения, а также на базе анализа обращений граждан в общественные приемные партии.

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