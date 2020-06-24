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Nur Otan по поручению Назарбаева проводит анализ системных проблем по каждому региону, городу и району

23.06.2020, 13:23 9262
Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - По поручению Елбасы, Nur Otan усилил оперативное решение проблемных вопросов граждан, в том числе через социальные сети. Об этом на своей странице в Instagram написал первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил Байбек, в рамках концепции президента страны "Слышащее государство" общественными приемными партии с начала года в регионах было принято 196 тыс. обращений, 96% из которых уже решены. При этом онлайн-обращений стало в 6 раз больше, в том числе через WhatsАpp - в 8, а Facebook и Instagram - в 17 раз.

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По поручению Елбасы «Nur Otan» усилил оперативное решение проблемных вопросов граждан, в том числе через социальные сети. ? В рамках концепции Президента страны «Слышащее государство» общественными приемными партии с начала года в регионах было принято 196 тысяч обращений, 96% из которых уже решены. При этом онлайн-обращений стало в 6 раз больше, в том числе через Whatsаpp - в 8, а Facebook и Instagram - в 17 раз. ? Сегодня в ходе онлайн встречи с жителями Акмолинской области медики села Зеренды подняли вопрос о жилищном обеспечении. По словам врача-педиатра Центральной районной больницы Гаухар Шариповой, 36 сотрудников учреждения не имеют жилья. В больнице наблюдается дефицит кадров. ? О необходимости материальной и моральной поддержки медицинских работников вчера на совещании с акимами еще раз сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. ? Поэтому решение данной проблемы взято на особый партийный контроль. ? Разработана проектно-сметная документация на строительство 40-квартирного жилого дома, выделен земельный участок и подана бюджетная заявка. На ближайшей сессии маслихата при поддержке нашей фракции необходимые средства будут выделены. ? Также пообщался с членами первичной партийной организации кокшетауского предприятия «Гормолзавод», выпускающего полюбившееся казахстанцам мороженное. Поблагодарил партийцев за активное участие в республиканской акции #BizBirgemiz. Так, в период карантина ими была оказана помощь 308 наиболее нуждающимся семьям города Кокшетау на 2,4 млн тенге. Многие члены «первички» планируют участвовать в предстоящих в августе-октябре внутрипартийных праймериз. ? Далее в режиме видеоконференцсвязи вместе с партийным активом области обсудили актуальные вопросы развития региона. ? В данный момент по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся сбор и анализ проблемных вопросов системного характера для учёта в предвыборных программах партии по каждому региону, городу и району. Волнующие население вопросы должны найти свое решение. ? Наша партия и далее будет активно реагировать на общественные запросы.

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk)

 

Сегодня в ходе онлайн встречи с жителями Акмолинской области медики села Зеренды подняли вопрос о жилищном обеспечении. По словам врача-педиатра Центральной районной больницы Гаухар Шариповой, 36 сотрудников учреждения не имеют жилья. В больнице наблюдается дефицит кадров. О необходимости материальной и моральной поддержки медицинских работников вчера на совещании с акимами еще раз сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому решение данной проблемы взято на особый партийный контроль. Разработана проектно-сметная документация на строительство 40-квартирного жилого дома, выделен земельный участок и подана бюджетная заявка. На ближайшей сессии маслихата при поддержке нашей фракции необходимые средства будут выделены", - проинформировал он. 

 
В ходе организованного прямого эфира Бауыржан Байбек пообщался и с работниками кокшетауского предприятия "Гормолзавод", поблагодарив членов первичной партийной организации за активное участие в республиканской акции #BizBirgemiz. В период карантина партийцами была оказана помощь 308 наиболее нуждающимся семьям города Кокшетау на 2,4 млн тенге. Отмечается, что многие члены "первички" планируют участвовать в предстоящих в августе-октябре внутрипартийных праймериз.
 
В режиме видеоконференцсвязи первый зампред Nur Otan вместе с партийным активом области также обсудил актуальные вопросы развития региона. 
 

В данный момент по поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся сбор и анализ проблемных вопросов системного характера для учёта в предвыборных программах партии по каждому региону, городу и району. Волнующие население вопросы должны найти свое решение. Наша партия и далее будет активно реагировать на общественные запросы", - заключил Бауыржан Байбек.

 

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