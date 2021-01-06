Nur Otan в Костанае: Обеспечим развитие приграничных территорий Казахстана

Костанай. 5 января. Kazakhstan Today - Республиканский предвыборный штаб Nur Otan прибыл в Костанайскую область. Представители правящей партии в течение дня провели 20 встреч с жителями городов и сёл, коллективами промышленных предприятий, представителями интеллигенции, молодежью, женщинами-предпринимателями и многими другими, передает Kazakhstan Today.

На встрече с работниками завода "СарыаркаАвтоПром" члены республиканского штаба представили предвыборную программу партии.

В ближайшие 5 лет в области планируется создать свыше 80 тысяч новых рабочих мест, построить и отремонтировать около 2,8 тысячи километров автодорог, обеспечить качественной питьевой водой почти 100 тысяч сельчан, возвести более 2 млн квадратных метров жилья с предоставлением 9 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам и др.", - рассказали в пресс-службе партии.

Далее нуротановцы вместе с представителями интеллигенции региона обсудили вопросы развития национальной культуры и духовных традиций, укрепления единства и согласия в нашем обществе.

Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев на предвыборном съезде Nur Otan, за годы независимости Казахстан создал свой уникальный стандарт национального единства, превратив этническое многообразие в преимущество. Партия Nur Otan вместе с Ассамблеей народа Казахстана продолжит продвижение в обществе ценностей взаимоуважения и равенства всех граждан. Любые посягательства на дискриминацию будут пресекаться. Также будет обеспечено развитие приграничных территорий и расширение применения государственного языка во всех сферах деятельности. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость - самое дорогое", сегодня сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором для всего нашего народа", - подчеркнул руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В этот же день представители партии встретились с жителями города Рудного, ответив на волнующие горожан вопросы.

Как отметили в пресс-службе партии, одним из важнейших приоритетов предвыборной программы "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" является дальнейшее развитие регионов, включая моно- и малые города. Для этого в малых городах планируется строительство и реконструкция дорог, инженерной инфраструктуры и так далее. Повысится роль градообразующих предприятий в развитии моногородов. Для поддержки молодежных инициатив будут созданы специальные ресурсные центры.

В целом за 5 лет Nur Otan планирует обеспечить введение более 100 млн квадратных метров жилья для 977 тысяч казахстанских семей, строительство и реконструкцию 25 тысяч республиканских, а также 27 тысяч километров местных дорог", - рассказали в партии.

Так, в городе Рудном на основе анализа проблемных вопросов, собранных кандидатами в период праймериз, Nur Otan ставит задачу введения нового жилья, благоустройства дворов и строительства детских игровых площадок, модернизации тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Более подробно ознакомиться с этой и другими предвыборными программами по каждому региону, городу и району можно на сайте nurotan2021.kz", - заключили в пресс-службе.

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