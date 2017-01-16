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Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби15.01.2017
Политика  21:00

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

"Также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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