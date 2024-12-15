14.12.2024, 13:58 18896
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба Кремля
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Москва. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России провели встречу в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба опубликовала фото с встречи. Также в сообщении указано, что встреча состоялась в Ново-Огареве. Другие детали встречи не раскрываются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.
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13.12.2024, 19:10 30806
Президент Казахстана поздравил президента Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.
Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу - благополучия и процветания.
12.12.2024, 17:10 49231
Строительство АЭС в Казахстане: председатель СФ обсудила с Токаевым возможное участие "Росатома"
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудила возможное участие "Росатома" в строительстве атомной электростанции в стране, заявила в ходе пресс-подхода Валентина Матвиенко.
У Казахстана, скажем, есть интерес к участию "Росатома" в строительстве атомной электростанции. Но решения еще нет, оно обсуждается. Мы надеемся, что опыт "Росатома", как компании, которая имеет большой опыт в строительстве АЭС во многих странах мира, и компании, которая реализует эти проекты уже на новом уровне, безопасные, экологически надежные, с высокой степенью гарантий", - сообщила председатель СФ.
Она также подчеркнула, что окончательное решение будет принимать политическое руководство Казахстана.
Ранее президент РФ высказался об участии "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
12.12.2024, 15:38 51476
На необходимость устранения торговых барьеров в странах СНГ указал премьер Казахстана
Фото: Depositphotos
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Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло на площадке МГТУ имени Баумана, где членам делегаций также презентовали инженерные проекты и научные разработки студентов стран СНГ, обучающихся в российских вузах, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Выступая на заседании совета, Олжас Бектенов подчеркнул, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров. Руководитель правительства отметил, что учреждение инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым межгосударственной программы "Ярмарка Содружества" будет способствовать укреплению экономических связей между странами СНГ.
Важным фактором развития торгово-экономической кооперации является расширение транспортных коридоров. Бектенов акцентировал внимание на том, что СНГ отводится особая роль в трансконтинентальных транспортных потоках, в частности в направлении Запад - Восток и Север - Юг. Разработанная казахстанской стороной концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ направлена в исполнительный комитет СНГ в октябре 2024 года. Данный проект позволит повысить транспортную пропускную способность стран Содружества.
Бектенов уделил особое внимание вопросу усиления сотрудничества в сфере экологии. Предупреждение климатических вызовов и устранение их последствий способствует устойчивому региональному и глобальному развитию.
Примером успешной региональной кооперации по сохранению уникальных природных экосистем может послужить трансграничный биосферный резерват "Алтай". Он создан совместными усилиями Казахстана и России на базе Катон-Карагайского национального природного парка и Катунского биосферного заповедника. В 2017 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, став первым совместным резерватом в Азии. Сегодня на базе этого уникального проекта ведутся научно-исследовательские работы, проводятся конференции, налажен обмен опытом и наработками. Таким образом, на Алтае отработана уникальная модель трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природных ценностей на базе особо охраняемых территорий", - отметил премьер.
По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в области цифровой трансформации транспортного комплекса и др.
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2025 года в Душанбе.
12.12.2024, 13:02 54071
Взаимоотношения между Россией и Казахстаном развиваются по восходящей линии - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии, сообщает Акорда.
Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия", - заявил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.
Также лидер РК отметил, что визит председателя совета федерации является еще одним знаковым событием с точки зрения не только укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.
В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации. Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.
Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Также в ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации Валентиной Матвиенко.
12.12.2024, 12:41 55086
Казахстан и Россия подписали межпарламентское соглашение на 3 года
Соглашение подписано по итогам переговоров председателя сената РК Маулена Ашимбаева с главой совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко
Фото: Сенат РК
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В ходе переговоров было отмечено, что регулярные встречи способствуют системному развитию межпарламентского сотрудничества двух стран. Они позволяют "сверять часы" по актуальным вопросам сотрудничества и оперативно решать многие задачи", - подчеркнули в пресс-службе.
По итогам переговоров подписан план межпарламентского сотрудничества между казахстанским сенатом и российским советом федерации федерального собрания на 2025-2027 годы.
Документ позволит обозначить приоритетные сферы взаимодействия на предстоящий период, четко структурировать работу депутатов и сотрудников аппаратов, а также активизировать межпарламентское сотрудничество", - отметили в сенате.
11.12.2024, 17:21 66816
Председатель СФ обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане
Намечено подписание плана сотрудничества верхних палат парламентов России и Казахстана на 2025-2027 годы
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Казахстан обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В Астане Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главы верхних палат парламентов подпишут план межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан на 2025-2027 годы. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве аппаратов верхних палат парламентов.
По данным Совета Федерации, в составе делегации - первый заместитель председателя СФ, сопредседатель комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.
11.12.2024, 12:10 70531
Чжан Мин передал полномочия генсека ШОС Нурлану Ермекбаеву
Фото: gov.kz
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Пекин. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине открылось завершающее в текущем году заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС, на котором генеральный секретарь организации Чжан Мин официально представил своего преемника Нурлана Ермекбаева, сообщает пресс-служба ШОС.
Ермекбаев пробудет на посту генерального секретаря ШОС с 2025 по 2027 год. Он был утвержден на должность еще 4 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане, но официально вступит в должность 1 января.
Представляя нового главу организации, Чжан Мин назвал его "высококвалифицированным политическим деятелем и дипломатом".
Ранее Нурлан Ермекбаев исполнял обязанности заместителя генерального секретаря ШОС.
Также Ермекбаев в разные годы работал министром по делам религий и гражданского общества, служил в должности помощника президента - секретаря Совбеза. Занимал пост министра обороны Казахстана.
Для справки
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят 10 стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
09.12.2024, 20:26 88996
Делегация во главе с Кошановым приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Председатель мажилиса проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ
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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация парламента во главе с председателем мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба палаты.
В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ. Он отметил, что благодаря слаженной совместной работе с партнерами выполнены все задачи, стоявшие перед ОДКБ в этот период. Кроме того, организация углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности. Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.
В ходе своего выступления спикер мажилиса отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.
Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. По итогам заседания было принято обращение Парламентской ассамблеи ОДКБ, приуроченное предстоящему юбилею.
В рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.
В 2025 году председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.
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