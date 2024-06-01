31.05.2024, 13:46 12566
О чем договорились министры обороны ОДКБ, рассказал Жаксылыков
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги прошедшего в Алматы заседания Совета министров обороны государств - членов Организации Договора коллективной безопасности озвучил глава оборонного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков.
В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации.
В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.
На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.
В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Он сообщил о решении сторон продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер.
По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения Коллективных сил, деятельности Объединенного штаба, мероприятий совместной подготовки в 2025 году и вопросов их финансирования", - резюмировал министр.
Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане накануне сессии Совета коллективной безопасности.
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31.05.2024, 18:20 8566
Президент: Нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами свидетельствует о наступлении новой эпохи
По словам Токаева, в условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов
Фото: telegram/Aqorda
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, заявил, что нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи, сообщает пресс-служба главы государства.
Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала", - заявил президент.
По его словам, сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации.
Чтобы не остаться на обочине прогресса, нам надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Мы должны исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. Иначе это будет вечная "гонка за тенью". Важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества", - сообщил он.
Лидер Казахстана подчеркнул, что в условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов.
Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах. Для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. При этом наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить "в поле" и заниматься прикладными исследованиями", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи также выступили президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, заместитель председателя совета молодых ученых при Национальной академии наук Шахислам Лайсханов.
В завершение мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых - задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в обозримом будущем страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
31.05.2024, 14:35 11801
Президенты Казахстана и России обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества
Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в различных сферах
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.
Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.
Ранее заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов заявил, что отношения Казахстана и России развиваются во всех сферах, нет сомнений, что обе страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами.
31.05.2024, 11:30 14836
Заседание Совета министров обороны ОДКБ началось в Алматы
Фото: Акорда
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности началось в Алматы.
По данным Минобороны Казахстана, участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей организации.
Подчеркивается, что мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о новых угрозах странам организации.
31.05.2024, 08:31 17831
Ряд международных мероприятий пройдет в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий. В связи с этим на улицах города будет частично ограничено движение. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы.
30-31 мая в городе Алматы проходит заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ.
2-3 июня в городе Алматы состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
5-6 июня в городе Алматы состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения. Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - отметили в департаменте полиции Алматы.
30.05.2024, 19:12 23456
Министр обороны РФ прибыл в Алматы
Андрей Белоусов примет участие в заседании совета глав военных ведомств ОДКБ
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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны РФ Андрей Белоусов 30 мая прибыл с рабочим визитом в Алматы, где примет участие в заседании совета министров обороны ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации.
Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран - участниц ОДКБ.
29.05.2024, 10:32 36106
Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках
Казахстанские перевозчики смогут довозить груз до китайских портов
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года.
Как отметили в мажилисе, данное соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны.
Соглашение также позволит казахстанским автотранспортным средствам проезжать вглубь территории Китая, в том числе в морские порты на юго-востоке страны. Это в свою очередь сократит расходы и время на перегруз товаров в приграничных районах РК и КНР и положительно скажется на стоимости ввозимых товаров и затратах казахстанских экспортеров. Аналогичные условия будут действовать для китайских перевозчиков на территории Казахстана.
В рамках соглашения также планируется выдача электронных бланков разрешений на осуществление перевозок автомобильным транспортом. В настоящее время с китайской стороной производится обмен в количестве порядка 120 тыс. единиц разрешений на бумажном носителе, при распределении которых присутствует человеческий фактор. Перевод бланков разрешений с бумажного на электронный формат позволит исключить дополнительные финансовые расходы по изготовлению бумажных бланков, а также человеческий фактор в процессе их распределения и контроля.
В 2023 году объем экспорта казахстанских товаров по данному направлению вырос на 661% - с 44,4 тыс. тонн до 338 тыс. тонн товаров по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соглашение было совершено в Пекине 17 октября 2023 года.
Целью документа является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая.
В настоящее время сроки прохождения транзитных грузов из Китая в Европу составляют 19-23 дня, из них по территории Казахстана - 6 дней, грузопоток - 6 млн тонн. В рамках соглашения планируется увеличить грузопоток к 2027 году до 10 млн тонн, общая скорость прохождения грузов из Китая в Европу составит 12-13 дней.
Соглашением также предусматривается снижение административных барьеров путем автоматизации процесса декларирования "сквозного" транзита. Для этого запущена программа цифрового транспортного коридора (окно продаж логистических и экспедиторских услуг на маршруте ТМТМ).
В 2023 году отмечалось снижение на 39% по контейнерным перевозкам по ТМТМ - 20,5 тыс. ДФЭ против 33,6 тыс. ДФЭ в 2022 году. Однако по итогам 4 месяца 2024 года контейнерные перевозки составили 10,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 70,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,1 тыс. ДФЭ).
По оценкам ЕБРР, при осуществлении строительства инвестиционных проектов и мер по обеспечению бесперебойной связи на ТМТМ объем контейнерных перевозок по ТМТМ к 2040 году будет увеличен до 470 тыс. контейнеров в ДФЭ. А в целом с учетом стран Центральной Азии - свыше 800 тыс. ДФЭ.
Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет большой потенциал в осуществлении прямых поставок товаров из Азии в Европу. На сегодня по данному маршруту экспортируют нефть, нефтепродукты, металлы, зерно, химикаты, соду и другие товары. В импортном направлении преобладают товары народного потребления, продукты, железная руда, черные металлы, химикаты, цветная руда, нефтепродукты. В транзитном направлении также преобладают товары народного потребления, продукты, зерно, строительные грузы, черные металлы, химикаты и сода.
28.05.2024, 21:02 45026
Канцлер Германии позвонил президенту Казахстана
Токаев и Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре 2023 года.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия - Германия" в Астане.
28.05.2024, 13:49 45491
Встреча Токаева и Рютте: нидерландский премьер дал высокую оценку сбалансированной политической позиции Казахстана
Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Я хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 миллиардов долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты", - подчеркнул глава государства.
Он отметил важность визита с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.
Марк Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.
Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами", - сказал глава нидерландского правительства.
Стороны обсудили пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и подчеркнули важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским союзом.
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