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О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле

31.12.2021, 11:05 4751
О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переговоры глав государств состоялись поздно вечером в четверг по московскому времени и продлились 50 минут.
 

Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной", - сказал помощник президента журналистам.

 
Ушаков отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой документах, пишет РИА "Новости".
 
Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", - отметил он.
 
Крупная ошибка
 
Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал Ушаков.
 
Российский лидер, по словам его помощника, добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Москва надеется, что этого не будет.
 
Путин также сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков. 


Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.
 

Гарантированная безопасность России"

 
Российский лидер также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности, сообщил Ушаков.
 

(Путин - ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве и Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ - ред.). Но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - сказал помощник президента.

 
При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", - добавил он.
 
Как будут проходить переговоры в Женеве
 
Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам - в Женеве (Россия - США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.
 

Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", - отметил он.

 
Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".
 
Процесс женевских переговоров России и США пройдет под личным контролем и наблюдением Путина и Байдена. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт и сами президенты, и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", - добавил помощник президента.
 
Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, выразил уверенность Ушаков.
 
Комментарий Белого дома
 
Разговор Байдена Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
 

Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", - добавил американский чиновник.

 
Американский лидер, как заявили в Белом доме, обсудил с российским коллегой необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Байден призвал Путина снизить напряженность, заявив, что значимый прогресс на предстоящих переговорах возможен только в атмосфере деэскалации.
 
При этом Байден пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон, по словам представителя Белого дома, будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.
 
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
 

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Спецпредствитель правительства Китая по делам стран Евразии рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы

31.12.2021, 12:33 3736
Спецпредствитель правительства Китая по делам стран Евразии рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы
Фото: russian.people.com.cn
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам стран Евразии Ли Хуэй по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем в ходе онлайн-встречи рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы в сфере политики, экономики и культуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил Ли Хуэй, уже 30 лет исполнилось дипломатическим отношениям между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
 

Казахстан - первая страна в Центральной Азии, с которой Китай построил трансграничный нефтегазовый трубопровод, чтобы наше энергетическое сотрудничество непрерывно шло на пользу народов наших стран, а также народов в данном регионе", - сказал он.

 
Кроме того, по его словам, Казахстан первая страна в Центральной Азии, которая первой запустила сотрудничество в сфере индустриализации инвестиций с Китаем и уже создала перечень проектов, который охватывает 55 совместных проектов на общую сумму около 25 млрд долларов.
 
Также Китай и Казахстан первыми создали совместные логистические центры, в частности Хоргос, которые "образовали архитектуру взаимосвязанности, и их выгода распространяется на широкий евразийский континент".
 

Казахстанско-китайские отношения наполняются новым содержанием и служат моделью межгосударственной дружбы, добрососедства, а также взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул спецпредставитель правительства КНР.

 
Обобщая достижения двух стран, он также отметил, что успехи в китайско-казахстанских отношениях кроются в следующих уникальных преимуществах. 
 
Во-первых, это жизнь по соседству, которая способствуют совместным приграничным проектам.
 

Через казахстанско-китайский нефтепровод было поставлено нефти на сумму 140 млн долларов", - уточнил Ли Хуэй.

 
Кроме того, контейнерный поезд до Китая даже в условиях пандемии продолжал и продолжает курсировать. "Мы образно называем его железным караваном", - сказал он.
 
Второе преимущество, по мнению Ли Хуэйя, это взаимная поддержка.
 

Это самое большое политическое преимущество китайско-казахстанской дружбы. Китай и Казахстан всегда поддерживают высокий уровень политического взаимодоверия и всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах взаимных интересов. В марте и июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев дважды провели телефонные разговоры", - напомнил спецпредствитель.

 
Третьим преимуществом Ли Хуэй отметил практическое сотрудничество. 
 

Созданы механизмы диалога в сфере по индустриализации инвестиций. 52 проекта на сумму 21,2 млрд долларов стали флагманом в развитии китайско-казахстанского практического сотрудничества", - пояснил он.

 
Четвертое преимущество, по словам спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии, это культурные связи. "Это самая ценная сфера китайско-казахстанской дружбы, обе стороны объединяют схожая система ценностей, ментальности, культурные устремления, что помогает нашим народам легко найти общий язык", рассказал Ли Хуэй. 
 

Казахстанско-китайские отношения связаны общими интересами, общей безопасностью, а также созданием среды сотрудничества и совместного развития", - подчеркнул он.

 
Также в ходе онлайн-встречи Ли Хуэй рассказал о ситуации в Синцзяне.
 

США продолжает провоцировать Китай, безосновательно искажать и очернять китайскую политику в Синцзяне, а также о состоянии прав человека в этом районе. И продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела Китая", - заявил он.

 
По его словам, на самом деле сейчас ситуция в Синцзяне улучшилась: "В районе наблюдается общественная стабильность и социально-экономическое развитие".
 

За более чем 70 лет развития общий объем экономики района увеличился более чем в 80 раз. Вырос товарооборот, внешняя торговля и объем импорта. ВВП на душу населения увеличился в 40 раз. Сотни тысяч людей были выведены из черты бедности", - проинформировал спецпредставитель.

 
Как напомнил Ли Хуэй, в Синцзяне находится крупнейшее производство хлопка с новыми технологиями, которое занимает лидирующую позицию как в Китае, так и в мире.
 
По информации спикера, сейчас в Синцзяне много современных городов, между котрыми строятся высокоскоростные магистрали и трассы. Доступ к дорогам в районе составляет 99%. Синцзянь вступил в эпоху высокоскоростных дорог и метрополитенов. Кроме того, в регионе функционируют аэродромы гражданского назначения.
 

Можно сказать, вопрос Синцзяня в отношении религии и прав человека на самом деле является вопросом антитеррористического и антисепаратистского характера. Это внутреннее дело Китая и касается лишь этой страны. За последние шесть лет благодаря политике Китая в районе не было ни одного терракта. Народ Синцзяня живет в мире и согласии, процветании, стабильности и безопасности. Но некоторые страны игнорируют антитеррористическую политику Китая, очерняют меры страны по поддержанию мира и стабильности в районе", - заключил он.

 
Также в ходе встречи Ли Хуэй рассказал о политика Китая в отношении Центральноазиатских государств, с которыми Китиай уже 30 лет имеет дипломатические отношения. 
 

За прошедшее тридцатилетие лидерами наших стран прилагаются усилия для успешного партнерства в этом регионе по созданию безопасности и среды для взаимовыгодного сотрудничества. Наши отношения вышли на исторически новый пик. Мы готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии и совершенствовать связи между нашими странами", - заявил он.

 
По его словам, Китай намерен внимательнее следить за афганскими событиями для поддержания в регионе мира и согласия.
 
Он также напомнил, что в мае текущего года в китайском городе Сиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия". По итогам встречи было принято несколько совместных заявлений. Достигнуты важные договоренности по усилению стратегического взаимодоверия, созданию сообщества единой судьбы Китая-Центральной Азии, углублению сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, продолжению совместного высококачественного строительства инициативы "Один пояс - один путь", формированию механизма сотрудничества между регионами. 
 
Механизм встречи министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" создает новую платформу для многопланового сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
 
Также в завершение встречи спецпредствитель правительства КНР по делам стран Евразии рассказал о некоторых аспектах внешней политики Китая.
 

Токаев принял специального представителя правительства КНР

30.12.2021, 15:21 7836
Токаев принял специального представителя правительства КНР
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэ. В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между странами в период его работы в качестве посла КНР в Казахстане. Президент подчеркнул успешное взаимодействие, в том числе в рамках подписанной совместной Декларации о вечном сотрудничестве и развитии стратегического партнерства в ходе своего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года.
 

Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как в прочем и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Также была подчеркнута важность дальнейшей работы по расширению объемов и улучшения структуры двусторонней торговли. Передав слова приветствия и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.
 
Ли Хуэй поздравил президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР.
 

За 30 лет Независимости Казахстан добился больших результатов в своем развитии. Сейчас ваша страна стала авторитетным государством, к которому с большим уважением относится весь мир. Что касается китайско-казахских отношений, за 30 лет мы достигли огромных успехов в процессе развития нашего дружественного и стратегического взаимодействия. Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, "рука об руку" расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство, - подчеркнул специальный представитель правительства КНР.

 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с Путиным.
 

Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент

29.12.2021, 15:39 11716
НУР-СУЛТАН . 29 ДЕКАБРЯ - С изменениями, внесенными сенатом парламента в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" согласились депутаты мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект направлен на совершенствование налогового, бюджетного законодательства и залоговой политики банков второго уровня, регулирование оценочной деятельности и исполнительного производства, сообщает Kursiv.kz.
 

Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.

 
С учетом вышеизложенного профильный комитет предложил согласиться с изменениями и дополнениями сената парламента по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства".
 
Кроме того, в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" переносятся сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
 

Токаев провел встречу с Путиным

29.12.2021, 08:38 13506
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 ДЕКАБРЯ - На полях неформального саммита СНГ глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.
 

Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Напомним, ранее в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России
 

Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии

28.12.2021, 20:47 16806
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.
 
Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
 
Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.
 

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.
 
Ранее президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
Также в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. 
 
23 декабря, в ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике. 
 

Путин пригласил Токаева посетить РФ в начале 2022 года

28.12.2021, 19:17 17896
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев, в частности, затронул в ходе беседы вопросы образования. По его словам, Казахстану нужны технические специалисты и образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов, сообщает РИА Новости.
 

Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть", - сказал Путин.

 

Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.

 
Ранее в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.
 
23 декабря, в ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике.
 

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС

28.12.2021, 17:07 19111
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
Фото: elbasy.kz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.

Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.

"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.

"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.

"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.

Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.

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Токаев прибыл в Санкт-Петербург

28.12.2021, 14:07 19691
Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Фото: facebook/Берік Уaли
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

 
Напомним, по инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран - участниц Содружества Независимых Государств

В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 
 

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