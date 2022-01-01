О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле

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МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переговоры глав государств состоялись поздно вечером в четверг по московскому времени и продлились 50 минут.

Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной", - сказал помощник президента журналистам.

Ушаков отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой документах, пишет РИА "Новости".

Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", - отметил он.

Крупная ошибка

Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал Ушаков.

Российский лидер, по словам его помощника, добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Москва надеется, что этого не будет.

Путин также сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.





Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков.





Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.

Гарантированная безопасность России"

Российский лидер также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности, сообщил Ушаков.

(Путин - ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве и Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ - ред.). Но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - сказал помощник президента.

При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", - добавил он.

Как будут проходить переговоры в Женеве

Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам - в Женеве (Россия - США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.

Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", - отметил он.

Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".

Процесс женевских переговоров России и США пройдет под личным контролем и наблюдением Путина и Байдена. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт и сами президенты, и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", - добавил помощник президента.

Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, выразил уверенность Ушаков.

Комментарий Белого дома

Разговор Байдена Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", - добавил американский чиновник.

Американский лидер, как заявили в Белом доме, обсудил с российским коллегой необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Байден призвал Путина снизить напряженность, заявив, что значимый прогресс на предстоящих переговорах возможен только в атмосфере деэскалации.

При этом Байден пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон, по словам представителя Белого дома, будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.