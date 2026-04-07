Объем торговли между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов - МИД

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстана Ермека Кошербаева в Грузию в Министерстве иностранных дел Казахстана представили ключевые направления сотрудничества двух стран.





Дипломатические отношения между странами были установлены 23 июля 1992 года. В 1993 году был подписан договор об основах межгосударственных отношений, который заложил фундамент для дальнейшего взаимодействия.





По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов. При этом Казахстан входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии.





МИД РК





Важную роль в экономическом сотрудничестве играет энергетический сектор. В частности, акционерное общество "КазТрансОйл" приобрело активы Батумского нефтяного терминала.





Отдельное внимание уделяется развитию туризма и транспортной доступности. В высокий туристический сезон - с мая по октябрь - между пятью городами Казахстана и тремя городами Грузии выполняется до 56 прямых авиарейсов, что способствует росту взаимных поездок и деловой активности.