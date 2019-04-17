Очередная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет 25-26 апреля

Нур-Сутан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Очередная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет 25-26 апреля, передает Kazakhstan Today.

25-26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках Астанинского процесса пройдет ХII Международная встреча высокого уровня по Сирии", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

В ведомстве отметили, что, по аналогии с предыдущими раундами межсирийских переговоров, в предстоящей встрече примут участие делегации государств-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании - в качестве наблюдателей.

Ожидается, что очередной раунд переговоров будет посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов на сирийском направлении, включая текущее развитие ситуации "на земле", в частности, в провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, меры по дальнейшему укреплению доверия между сторонами-конфликта, содействие возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, выправление гуманитарной обстановки и постконфликтное восстановление страны", - проинформировали в МИДе.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в предварительной повестке дня - обсуждение путей продвижения политического процесса с акцентом на завершение работы по формированию и запуску Конституционного комитета, а также вопрос о подключении к переговорному процессу новых государств-наблюдателей.

По информации пресс-службы, 25 апреля пройдут двусторонние и трехсторонние консультации стран-гарантов Астанинского процесса, а также встречи с представителями сторон-наблюдателей, 26 апреля - пленарное заседание.

В рамках "МВСА-12" также запланировано проведение 8-го заседания Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которую будут приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, заключили в МИДе.

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