Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Нью-Йорк. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД РФ





Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Казахстана.





Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права.





Подчеркнута необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. В связи с этим акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.





По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.