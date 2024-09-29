28.09.2024, 13:11 12321
Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Казахстана.
Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права.
Подчеркнута необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. В связи с этим акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.
По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.
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27.09.2024, 10:25 26996
Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, сообщила пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благоденствия и прогресса.
26.09.2024, 14:05 38751
Участники командно-штабного учения ОДКБ направляются в Казахстан
Фото: t.me/odkb_csto
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", совершают перегруппировку в Казахстан, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
Контингенты войск ОДКБ направляются из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана в район проведения учения в соответствии с планом. На полигоне "Берег" под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майора Алмаза Джумакеева проводится командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - рассказали в пресс-центре.
Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, выделяемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Для каждой миротворческой операции состав, структура и численность коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
Ранее алматинцев предупредили о военных учениях на территории ТЭЦ-1.
25.09.2024, 21:40 47541
Генконсульство Китая в Алматы провело прием в честь 75-летия основания КНР
Фото: Marabeey
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 сентября генеральное консульство Китая в Алматы провело прием в честь 75-летия основания Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие представитель МИД Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, представители консульских учреждений различных стран и международных организаций в Алматы, а также представители сфер бизнеса, науки, СМИ, образования и культуры. Также присутствовали сотрудники китайских компаний, члены диаспоры и студенты - всего около 500 человек.
Генеральный консул Китая в Алматы госпожа Цзян Вэй выступила с речью, в которой отметила выдающиеся достижения Китая за 75 лет с момента основания Китайской Народной Республики, особенно в новую эру под руководством Коммунистической партии Китая. Она подчеркнула, что Китай всегда придерживался курса на реформы и открытость, добившись устойчивого и быстрого экономического роста. За последние 11 лет средний вклад Китая в мировой экономический рост превышал 30%, и роль страны как двигателя мировой экономики и "мировой фабрики" продолжает укрепляться. Китай выступает за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и готов вместе с Казахстаном и другими странами воспользоваться возможностями для совместного развития, а также продвигать высококачественное развитие инициативы "Один пояс, один путь" и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества.
Председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев отметил, что эта историческая веха является свидетельством выдающихся достижений китайского народа под руководством Коммунистической партии Китая, направленных на обеспечение стабильности, процветания и благосостояния.
Отдельное место в истории и в современном мире занимают отношения между Казахстаном и Китаем. За годы независимости Казахстан и Китай выстроили прочные и взаимовыгодные связи, основанные на доверии, уважении и обоюдных интересах. Безвизовый режим, который сегодня действует между нашими странами, является ярким примером стремления к углублению взаимного сотрудничества и открывает еще больше возможностей для взаимного обмена, туризма и культурных связей между нашими народами", - сказал Меиржан Отыншиев.
В свою очередь Марат Султангазиев подчеркнул, что за эти 75 лет Китай продемонстрировал невероятные достижения в экономическом, научном и культурном развитии. Эта история успеха вдохновляет и служит примером для многих государств, включая Казахстан.
Наши страны связывают давние и исторические дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Где мы разделяем общие интересы и стремления, включая поддержание стабильности и процветания в регионе, соблюдение международных договоров и взаимодействие в рамках различных интеграционных организаций и инициатив", - сказал аким Алматинской области.
Он добавил, что роль Алматинской области в развитии двусторонних связей исключительно важна, так как регион благодаря своему стратегическому расположению является мостом между странами.
Мы активно развиваем проекты, которые способствуют укреплению сотрудничества, в том числе начиная от открытия нового пункта пропуска на границе с КНР до реализации проектов в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и инфраструктуры. Рад сообщить, что объем товарооборота Алматинской области с Китайской Народной Республики за прошедший 2023 год составило 1,1 млрд долларов и проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китая. В Алматинской области на сегодня действуют более 70 предприятий с участием китайского капитала. А также действуют 38 предприятий с совместной формой собственности", - рассказал глава области.
Он добавил, что перспективы сотрудничества имеют неисчисляемый потенциал благодаря инициативам глав государств.
Во время мероприятия компания Huawei представила свои достижения в области передовых технологий, включая голографические изображения, искусственный интеллект и 5G-технологии, что вызвало большой интерес и положительные отзывы у гостей. Атмосфера на мероприятии была торжественной и оживленной.
17.09.2024, 13:47 105676
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на референдуме по АЭС
Фото: Pixabay
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на республиканском референдуме в Республике Казахстан по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает исполком СНГ.
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Миссию возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Руководитель штаба миссии Олег Кулеба вчера встретился с председателем ЦИК Нурланом Абдировым. По его словам, в мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.
Свою работу они будут строить, основываясь на законодательстве Республики Казахстан, документах, принятых в рамках Содружества, и общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов", - сообщил Кулеба.
Глав штаба также отметил, что это уже 18-я миссия наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах в Казахстане. Это говорит о наличии большого опыта совместной работы и вселяет уверенность в конструктивном сотрудничестве во время проходящей кампании.
В свою очередь Нурлан Абдиров подробно остановился на подготовке к проведению республиканского референдума.
Ход избирательной кампании наблюдатели от СНГ обсудили также с ответственными работниками Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В МИДе подчеркнули, что внешнеполитическое ведомство будет всемерно содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, а обеспечение проведения открытой и прозрачной кампании, с соблюдением всех принципов демократии, является важной задачей для Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября.
В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.
17.09.2024, 11:25 107141
Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Астану
Фото: president.kg
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Астану для участия во второй встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
В частности, президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Астану.
Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица. В международном аэропорту выстроен почетный караул", - сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.
Также в Астану для участия во встрече глав государств "Центральная Азия - Федеративная Республика Германия" прибыл президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона тепло встретили премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица", - информирует пресс-служба главы Таджикистана.
Кроме того, в РК с рабочим визитом прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
В международном аэропорту города Астаны главу нашего государства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях второго саммита "Центральная Азия - Германия", - уточнили в пресс-службе президента Узбекистана.
Напомним, вчера федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану.
16.09.2024, 16:30 114796
Токаев и Шольц приняли декларацию о сотрудничестве между Казахстаном и Германией
Двусторонний товарооборот двух стран вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов в 2023 году
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, сообщает Акорда.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность первого официального визита канцлера в Казахстан и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.
Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению наших контактов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в экономику страны.
В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала", - подчеркнул президент.
В свою очередь Шольц отметил стремление Германии улучшить условия для экономических отношений двух стран, чтобы осуществлять прямые инвестиции и расширить возможности взаимной торговли.
Мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами", - сказал Олаф Шольц.
Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, зеленой трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.
Также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.
По итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;
2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;
3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.
16.09.2024, 15:26 115981
Токаев о ситуации вокруг Украины: Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям
Фото: Акорда
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по просьбе федерального канцлера Германии Олафа Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Акорда.
Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - высказался президент.
Он с сожалением отметил, что шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует.
Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
16.09.2024, 14:16 110916
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану Дополнено
Фото: Кадр из видео
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,3 млрд. По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил $770 млн. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.
Дополнено 16.09.2024, 15.20
В Акорде Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе.
Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство, отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия и подчеркнул, что его сопровождает "солидная делегация деловых кругов".
Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.
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