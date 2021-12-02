ОДКБ призывает ядерные державы ограничить дислокацию ядерного оружия своей территорией

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, в своем заявлении призвала государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ОДКБ, государства - члены ОДКБ привержены делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, необходимости консолидации усилий всех государств для решения актуальных проблем человечества на основе общепризнанных норм и принципов международного права.
Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом Вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в заявлении.
Кроме того, ОДКБ отмечают негативное развитие ситуации в области противоракетной обороны. Считают, что наращивание систем стратегической ПРО и их развертывание в одностороннем порядке в различных регионах мира могут неблагоприятно сказываться на международной и региональной безопасности, затрагивать интересы безопасности многих государств, подрывать основы для выработки и использования многосторонних политико-дипломатических методов противодействия распространению ракет и ракетных технологий. Государства - члены ОДКБ выступают против подобных шагов и считают недопустимыми попытки обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
Государства-члены ОДКБ выражают сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. В отсутствие данного Договора, который на протяжении 30 лет составлял одну из основ системы контроля над вооружениями, возникают дополнительные риски гонки вооружений и возрастания ракетных угроз", - также говорится в документе.
ОДКБ в своем заявлении заявляет о неприятии курса на военно-политическое сдерживание государств - членов организации и подчеркивает, что наращивание имеющихся, создание и развертывание новых военных группировок, военной инфраструктуры и логистических возможностей, а также увеличение масштабов учений на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях ведут к нагнетанию напряженности и подрывают усилия по формированию общего и неделимого пространства безопасности.
Также ОДКБ отмечает недопустимость провокационных действий у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов.
Государства-члены ОДКБ подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и ожидают конструктивной реакции стран НАТО на меры, представленные в Открытом обращении министров иностранных дел государств-членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года", - отмечается в документе.
Как сообщалось ранее, в Организации Договора о коллективной безопасности планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане.