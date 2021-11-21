В ОДКБ планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане

МОСКВА. 20 НОЯБРЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В качестве серьезной угрозы безопасности Организацией рассматривается текущее развитие обстановки в Афганистане. В связи с этим в ходе состоявшейся 23 августа внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был поставлен ряд задач, направленных на выработку и осуществление совместных действий по недопущению дальнейшего распространения кризисных явлений с территории ИРА", - отметил заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.
По словам Ордабаева, "в случае резкого обострения ситуации в Центре кризисного реагирования ОДКБ планируется создание оперативной группы для осуществления во взаимодействии с компетентными органами государств - членов ОДКБ мониторинга динамики развития текущей обстановки, ситуации на границе".
Как отметили в ОДКБ, запланировано всестороннее усиление войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также прорабатываются меры по укреплению таджикско-афганской границы, созданию на территории государств-членов ОДКБ запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности Коллективных сил ОДКБ, выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев.
Ранее сообщалось, что в Казани стартует совместное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021".