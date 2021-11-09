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Как учение "Нерушимое братство - 2021" укрепит систему безопасности стран ОДКБ

08.11.2021, 19:28 23518
КАЗАНЬ. 8 НОЯБРЯ - 8 ноября в Казани стартует совместное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В тренировках примут участие воинские контингенты России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении, сообщает Минобороны РФ.
 
В манёврах будут задействованы российские ударные вертолёты Ми-24, десантно-транспортные вертолёты Ми-8 МТВ5, силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты. Военные отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции.
 

Учение пройдёт с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина", - говорится в сообщении ведомства.

 
В российском Минобороны добавили, что в ходе учения экипажи десантно-транспортных вертолётов Ми-8 при поддержке ударных вертолётов Ми-24 обеспечат беспарашютное десантирование с помощью спусковых устройств и специального каната тактического десанта. Кроме этого, отработают прикрытие гуманитарных колонн на марше, а также эвакуацию условного пострадавшего.
 
По данным пресс-службы Центрального военного округа, воинские контингенты стран ОДКБ отработают "планирование и проведение совместной миротворческой операции".
 
Во время манёвров военные будут тренировать действия на блокпосту, заниматься отработкой задач в лагере беженцев, сопровождать колонны с гуманитарным грузом, блокировать населённый пункт, штурмовать здание, занятое "боевиками", а также освобождать "заложников" и оказывать помощь пострадавшим, сообщает RT.
 
Перед учением "Нерушимое братство - 2021" стоит задача совершенствования навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Кроме того, планируется повысить слаженность воинских частей и подразделений, которые входят в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Как ранее сообщало российское военное ведомство, всего в совместных практических действиях во время манёвров будут задействованы более 1700 человек и 300 единиц техники.
 
По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, характер предстоящих учений "Нерушимое братство - 2021" говорит о том, что организация готовится в случае какой-либо внештатной ситуации быстро нивелировать потенциальную угрозу.
 

Поэтому в данном случае очень важно, что в этих манёврах принимают участие все страны, которые входят в ОДКБ. Совместная отработка военными контингентами учений и планирования, проведения миротворческой операции говорит о том, что Организация Договора о коллективной безопасности в оперативном режиме может эффективно реагировать на угрозы безопасности", - отметил эксперт в беседе с RT.

 
Данюк считает неслучайным, что ставка во время учений делается именно на вертолёты и десант.
 

Оперативные группы могут быть очень быстро доставлены вертолётами, например, на горную территорию либо в отдалённый населённый пункт. Ми-24 и Ми-8 призваны осуществить поддержку сухопутных войск на конкретном театре военных действий", - сказал он.

 
Эксперт добавил, что сейчас война носит гибридный характер, поэтому реагировать нужно по всему спектру угроз, включая и возможность информационного реагирования, а также информационного противоборства с использованием средств радиоэлектронного подавления.
 
По словам Данюка, на предстоящих учениях Россия и её союзники по ОДКБ будут использовать не только военный подход, но и комплексный.
 

Это делается для того, чтобы организовать защиту внутреннего порядка, инфраструктуры, гражданского населения, ликвидацию потенциальных угроз и наркотрафика, разрастания влияния террористов и экстремистов", - пояснил аналитик.

 
Как отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, проведение учений "Нерушимое братство - 2021" приобретает особую актуальность на фоне событий в Афганистане.
 
Россия и её союзники хотят улучшить координацию в связи с опасностью, исходящей со стороны Афганистана. Сейчас страны ОДКБ в новом формате и по новым сценариям будут отрабатывать механизм обеспечения безопасности государств организации.
 
При этом аналитики сходятся во мнении, что предстоящие учения ОДКБ - это некий сигнал террористическим группировкам и другим преступным элементам в Центральной Азии, готовящим провокации в регионе.
 

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Президенты Казахстана и Польши обсудили актуальные вопросы

08.11.2021, 19:05 26623
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ. - В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе польской стороны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Польши Анджей Дуда обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана поздравил своего польского коллегу с предстоящим председательством Варшавы в ОБСЕ и подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита 2010 года, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Анджей Дуда проинформировал казахстанского лидера об основных приоритетах польского председательства, включая содействие урегулированию "затяжных" конфликтов на пространстве ОБСЕ.
 
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику казахстанско-польского многопланового сотрудничества. Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах экономики.
 
Главы Казахстана и Польши обменялись оценками текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного и конструктивного участия всех заинтересованных сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком.
 
В завершение беседы президенты обсудили график двусторонних мероприятий на предстоящий период.
 

В Казахстане хотят построить лабораторию BSL-4 и хранилище для коллекции особо опасных штаммов

06.11.2021, 17:18 195940
В Казахстане хотят построить лабораторию BSL-4 и хранилище для коллекции особо опасных штаммов
Фото: Associated Press
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - В Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и хранилище для коллекции особо опасных штаммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объект строительства "Строительство лаборатории BSL-4 и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов" отнести к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации", - говорится в проекте постановления правительства. 

 
Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 19 ноября 2021 года.
 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является государственным органом-разработчиком.
 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, поручение об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, было дано заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым от 25 октября 2021 года.
 

Объект строительства "Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов" по адресу: поселок Гвардейский Кордайского района Жамбылской области будет отнесен к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, на основании чего реализация данных проектов будет ускорена путем параллельного проектирования и строительства", - говорится в документе. 

 
Сообщается, что "строительство объекта "Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов" планируется в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения". 
 

Кроме того, лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на 4 квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.



 

Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)

05.11.2021, 18:52 294355
Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - 5 ноября в Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в первом Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
В своем выступлении глава правительства отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Центральной Азии. Только за последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в центральноазиатские страны свыше 105 миллиардов евро, что превышает 40% общего объема поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Аскар Мамин подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС - Центральная Азия" с учетом перехода стран с антикризисной на постпандемическую повестку развития. 
 
Глава правительства отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек. 
 
Премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский Союз, а также создания транспортных цепочек "нового поколения". По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добавить более 15% к совокупному ВВП региона. 
 -
О растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту "Китай - ЕС" увеличился на 38%, достигнув почти 500 тысяч ДФЭ. 
 
В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T). 
 
Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии глава правительства предложил площадку Международного финансового центра "Астана", где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном налоговом, визовом и трудовом режиме. 
 
В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС. 
 
Аскар Мамин выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского зеленого курса (European Green Deal), сотрудничать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам. 
 
Премьер-министр выступил с инициативой создания Делового совета "Центральная Азия - ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат. 
 
В рамках визита в Бишкек Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
 
Глава правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик РК и стран ЕС. За 9 месяцев казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил 20,8 миллиарда долларов. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1% и превысил 4,7 миллиарда долларов. 
 
В ходе встречи рассмотрены итоги участия казахстанской делегации в прошедшем 1 ноября в Глазго Саммите лидеров ООН СОР26 по изменению климата, а также взаимодействие Казахстана с ЕС в реализации цели РК по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Домбровскис выразил заинтересованность ЕС в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК и всем регионом Центральной Азии с фокусом на развитие "зеленой" экономики, в том числе экологически чистых источников энергии, транспорта и совершенствования системы управления водными ресурсами. При этом ЕС готов делиться своим опытом и технологиями путем реализации совместных проектов в указанных сферах. 
 
Вице-президент Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС намерен тесно сотрудничать с РК в практической реализации договоренностей по итогам предстоящей 12-й министерской конференции ВТО под председательством Казахстана (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года). 
 
Мамин также провел переговоры с главами правительств Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и Узбекистана - Абдуллой Ариповым. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и другими.
 

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