Около 3 тысяч юристов в Казахстане следят за легитимностью предвыборного процесса

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Порядка 3 тысяч юристов по всему Казахстану следят за легитимностью предвыборного процесса, передает Kazakhstan Today.

В РОО "Юристы - за справедливые выборы" по всему Казахстану входит около 3 тысяч человек, из них значительная часть - молодежь. Молодые юристы, которые хотят себя проявить, будут участвовать в этом процессе. Мы даем разъяснения по самому процессу выборов, а также, как обжаловать незаконные действия в этом плане", - сказал на встрече с журналистами председатель Союза юристов РК Серик Акылбай.

По его словам, в РОО может обратиться любой гражданин. "Если кто-то с чем-то не согласен мы даем консультацию. Могут к нам обращаться и кандидаты", - отметил С. Акылбай.





В свою очередь, доктор юридических наук Марат Сарсембаев подчеркнул разнообразие кандидатов в президенты.

Как мы могли убедиться, все кандидаты разноплановые. Среди них есть и женщина. Все это говорит о том, что Центризбирком подошел к выборам объективно и беспристрастно. Начало хорошее сделано и нарушений мы не видим", - констатировал правозащитник.

РОО "Юристы - за справедливые выборы" было создано специально для мониторинга правомерных действий в предвыборном процессе, пишет МИА "Казинформ"

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