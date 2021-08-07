Система Orphus

Опубликовано совместное заявление глав стран Центральной Азии

06.08.2021 17470
ТУРКМЕНБАШИ. 6 АВГУСТА - По итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сделали совместное заявление.
 
6 августа 2021 года в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие президент Республики Казахстан, президент Кыргызской Республики, президент Республики Таджикистан, президент Туркменистана и президент Республики Узбекистан.
 
Как сообщает Акорда, главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания, отмечая поступательный процесс развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений, исходя из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политику, устойчивое и стабильное развитие, торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое, транспортно-коммуникационное, водно-энергетическое, информационно-технологическое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, сделали совместное заявление.
 
Главы государств отмечают, что нынешняя Консультативная встреча проходит в год 30-летия независимости государств Центральной Азии. В этой связи, стороны подчеркивают историческую значимость данного форума в деле дальнейшего укрепления и развития отношений между странами ЦА.
 
Кроме того, стороны подтверждают актуальность и необходимость комплексного развития многостороннего взаимодействия путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов в целях содействия мирному развитию, процветанию и стабильности всех государств Центрально-Азиатского региона.
 
Главы государств также отмечают, что Консультативная встреча в Туркменбаши позволила всесторонне рассмотреть перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития регионального взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности, в сферах торговли, экономики и инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства и продовольственной безопасности в вопросах промышленной кооперации, водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, туризма, науки, образования, культуры и гендерного равенства.
 
Президенты отмечают важность использования потенциала своих стран в интересах формирования в регионе пространства для безопасного, устойчивого, широкого и открытого партнерства. В этой связи, стороны подчеркивают важность проведения консультаций и укрепления контактов и связей по линии министерств иностранных дел, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также постоянных представительств центральноазиатских государств при ООН и других международных организациях.
 
С полным текстом совместного заявления глав стран ЦА можно ознакомиться здесь.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая