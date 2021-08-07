Опубликовано совместное заявление глав стран Центральной Азии

ТУРКМЕНБАШИ. 6 АВГУСТА - По итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сделали совместное заявление.

6 августа 2021 года в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие президент Республики Казахстан, президент Кыргызской Республики, президент Республики Таджикистан, президент Туркменистана и президент Республики Узбекистан.

Как сообщает Акорда, главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания, отмечая поступательный процесс развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений, исходя из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политику, устойчивое и стабильное развитие, торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое, транспортно-коммуникационное, водно-энергетическое, информационно-технологическое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, сделали совместное заявление.

Главы государств отмечают, что нынешняя Консультативная встреча проходит в год 30-летия независимости государств Центральной Азии. В этой связи, стороны подчеркивают историческую значимость данного форума в деле дальнейшего укрепления и развития отношений между странами ЦА.

Кроме того, стороны подтверждают актуальность и необходимость комплексного развития многостороннего взаимодействия путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов в целях содействия мирному развитию, процветанию и стабильности всех государств Центрально-Азиатского региона.

Главы государств также отмечают, что Консультативная встреча в Туркменбаши позволила всесторонне рассмотреть перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития регионального взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности, в сферах торговли, экономики и инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства и продовольственной безопасности в вопросах промышленной кооперации, водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, туризма, науки, образования, культуры и гендерного равенства.

Президенты отмечают важность использования потенциала своих стран в интересах формирования в регионе пространства для безопасного, устойчивого, широкого и открытого партнерства. В этой связи, стороны подчеркивают важность проведения консультаций и укрепления контактов и связей по линии министерств иностранных дел, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также постоянных представительств центральноазиатских государств при ООН и других международных организациях.

С полным текстом совместного заявления глав стран ЦА можно ознакомиться здесь

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