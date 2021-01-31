Опыт Казахстана по репатриации детей из зон конфликта обсудили в Совбезе ООН

Нью-Йорк. 30 января. Kazakhstan Today - Опыт Казахстана и других стран по репатриации детей из зон конфликта и их последующей реинтеграции обсудили на видеоконференции члены Совета безопасности ООН и около 100 представителей других государств при ООН в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.

Встречу СБ ООН по "формуле Аррии", посвященную проблемам детей в вооруженных конфликтах и поиску путей углубления сотрудничества в этой сфере, организовали постоянные представительства Казахстана и России при ООН совместно с Секретариатом Специального представителя Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту. Участники видеоконференции провели обмен мнениями и опытом по освобождению детей из зоны конфликта и возвращению их на родину, а также рассмотрели вызовы, стоящие в процессе реабилитации и реинтеграции детей в обществе, особенно в условиях пандемии COVID-19", - сообщает пресс-служба МИД РК.

Постоянный представитель РК при ООН Магжан Ильясов заявил, что Казахстан продолжит усилия по возвращению своих граждан и в первую очередь детей из Сирии и Ирака, начатые в 2019 году. Он рассказал о результатах программы социально-психологической реабилитации и особенностях процесса реинтеграции в общество детей и женщин, репатриированных на родину в ходе специальных операций "Жусан" и "Русафа" в 2019-2020 годах.

Около 80-85% бежавших из Казахстана сожалеют о своем решении и признаются, что были введены в заблуждение. Дети стали свидетелями преступлений и жертвами поступков своих родителей. Они видели взрывы бомб и смерть. И наша задача - продолжать работу над предотвращением посттравматических синдромов, прежде чем они серьезно повлияют на жизнь этих детей", - подчеркнул М. Ильясов.

Участникам мероприятия был продемонстрирован 5-минутный видеоролик об операции "Жусан" и результатах казахстанской программы реабилитации женщин и детей, возвращенных из Сирии и Ирака.

В своих выступлениях представители США, Франции, Великобритании, Китая, Норвегии, Вьетнама, Кении, Туниса и других стран-членов Совета безопасности ООН высоко оценили практический опыт Казахстана по репатриации более 600 своих граждан, в том числе женщин и детей, их реабилитацию и реинтеграцию в обществе. Отдельное внимание было уделено приоритету казахстанских специалистов на социально-психологическое восстановление детей и усилиям по предотвращению их стигматизации.

Спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджиния Гамба в своем выступлении особо отметила приверженность Казахстана и ряда других стран делу защиты интересов детей. Она сообщила, что сегодня в Ираке и на северо-востоке Сирии по-прежнему в драматических условиях содержатся тысячи детей иностранных граждан.

Психологическое здоровье, безопасность и в целом развитие этих детей находятся под угрозой. Они подвергаются психологической травме, стигматизации и риску из-за активности действующих поблизости террористических групп", - заявила В. Гамба.

Репатриация этих детей в страны их происхождения и последующая помощь в их реабилитации должны быть ускорены и стать приоритетом для государств.

Они заслуживают права на нормальную жизнь, как и любые другие дети", - подчеркнула спецпредставитель Генсека ООН.

Заседания по формуле Аррии" - это неформальные открытые встречи, организуемые членом или членами Совета безопасности ООН с целью провести в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и при участии лиц, которых было бы полезно послушать и каким они хотели бы что-то сообщить. Они предоставляют заинтересованным членам Совета возможность принять участие в прямом диалоге с высокопоставленными представителями правительств и международных организаций, а также с негосударственными субъектами по вопросам, которыми они занимаются и на которые распространяются полномочия Совета безопасности.

Этот формат заседаний назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете безопасности ООН, напомнили в МИД.

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