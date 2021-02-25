Орфографические ошибки и аутентичный перевод: мажилис одобрил законопроект по вопросам визуальной информации

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации", передает Kazakhstan Today.

Законопроект представила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. Она отметила, что целью принятия законопроекта является совершенствование некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам визуальной информации.

Основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия "Аутентичный перевод текста", - перечислила министр.

Она отметила, что средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и другие) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. В этой связи требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них.

Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском). Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг", - сказала Раимкулова.

По ее словам, от граждан в адрес государственных органов поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан.

Количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году - 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило 3 442", - уточнила она.

Для решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов Республики Казахстан: Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О транспорте в Республике Казахстан; "О железнодорожном транспорте", "Об автомобильном транспорте", "О рекламе", "О регулировании торговой деятельности", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О защите прав потребителей", "О почте", "О кинематографии".

Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности. Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий", - резюмировала министр.

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