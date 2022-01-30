Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, считает президент

Фото: пресс-служба генерального консульства
Что касается Китая, надо понимать, во-первых, что это наш ближайший сосед, как бы от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая, все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители очень сильно надеются на китайский рынок. И отрицать это было бы совершенно неправильно", - сказал глава государства.
По его словам, люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели.
Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе и хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая синофобия. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Китай нам ничего плохого по большом счету не сделал", - добавил Токаев.
Президент напомнил, что за 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 млрд долларов.
Это значительная цифра и мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с Китаем. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны понимать, что это большая, можно сказать, Великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения", - заключил президент.