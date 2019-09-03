Отклик на послание: внимание президента работникам культуры и искусства повысит авторитет этих профессий

Кокшетау. 2 сентября. Kazakhstan Today - Директор Высшего колледжа культуры имени Акана серэ (Кокшетау) Куралай Идрисова в своем отклике на прозвучавшее сегодня послание президента народу Казахстана отметила, что глава государства особое внимание уделил образовательной и культурной сферам, передает Kazakhstan Today.

Первое послание президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева своей конкретикой и целенаправленностью определяет основные векторы дальнейшего курса развития страны. Конечно же, особое место в послании наряду с политической, экономической, медицинской, социальной стороной, отведено образованию и культуре", - напомнила Куралай Идрисова.

В частности, она подчеркнула, что улучшение качества образования является первостепенной задачей при осуществлении первого этапа социальной модернизации. Грамотная, продуманная "политика профориентации", которая должна стать основой национального стандарта среднего образования, поможет в определении будущего молодежи, а внедрение обновленных образовательных программ и обновленная система подготовки специалистов позволит идти в "ногу со временем", не отставая от мировых практик и тенденций.

Благодаря верно выстроенной системе образования улучшится социальная, экономическая ситуация в государстве. Особое внимание, которое президент уделил сельскому образованию, также положительно отразится на качестве образования в целом: одинаковые условия должны быть как у сельских, так и у городских детей. Повышение заработных плат педагогических работников и исключительное внимание государства, которое уделяется сейчас педагогам, позитивно скажется на качестве образования", - считает эксперт.

Как подчеркнула директор колледжа, молодежь и дети являются будущим государства, и, судя по посланию, их права и обязанности отмечены исключительно как в социальной составляющей, так и в правовой. Защита прав ребенка является основой для дальнейшего их благополучного интеллектуального, духовного, физического развития, самоопределения и, в целом, будущего, как каждого отдельного ребенка, так всего общества в целом.

Отдельно хотелось бы отметить, что президент особое внимание уделил работникам культуры и искусства, о которых часто забывают. Поддержка, которая будет направлена для них, несомненно, повысит авторитет этих профессий, и культура Казахстана будет развиваться еще более стремительно и плодотворно во благо духовного развития граждан и стабильности и процветания Казахстана", - заключила Куралай Идрисова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства