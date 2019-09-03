Послание Токаева станет ориентиром, который определит цели и задачи развития нашей страны на предстоящий период

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева станет ориентиром, который определит цели и задачи развития нашей страны на предстоящий период, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает Kazakhstan Today.

"Традиционно в посланиях обозначаются ключевые вопросы внутренней политики, укрепления государственных институтов, защиты прав и свобод граждан, модернизации экономики, социального обеспечения населения. Думаю, в послании найдут отражение инициативы и предложения, которые глава государства обозначил в своей предвыборной платформе. Президент уже отмечал, что в документе будут даны конкретные поручения, касающиеся изменения законодательства по некоторым вопросам. Уверен, послание К.К. Токаева станет ориентиром, который определит для парламентариев, органов исполнительной власти, общества в целом цели и задачи развития нашей страны на предстоящий период", - заявил Берик Уали.

Полное выступление президента с посланием будет показано в эфире республиканских телеканалов сегодня в 15.00.

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