Сегодня президент РК выступит с посланием народу

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу, передает Kazakhstan Today.





Как ранее сообщил глава государства, в послании народу будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности .





Это первое послание народу после вступления Токаева в должность президента.





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