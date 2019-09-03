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Сегодня президент РК выступит с посланием народу

02.09.2019, 09:00 29080
Сегодня президент РК выступит с посланием народу
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу, передает Kazakhstan Today. 


Это первое послание народу после вступления Токаева в должность президента.

 

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