Сегодня президент РК выступит с посланием народу

Как ранее сообщил глава государства, в послании народу будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.
Это первое послание народу после вступления Токаева в должность президента.
Напомним, на выборах президента РК, состоявшихся 9 июня текущего года, Касым-Жомарт Токаев набрал более 70% голосов избирателей.
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