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Токаев выступит с посланием народу

10.08.2019, 19:30 14257
Токаев выступит с посланием народу
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу 2 сентября, передает Kazakhstan Today.
 
"В Послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности", - написал в Twitter глава государства.
 
В последнее время общественность не раз поднимала вопрос необходимости ужесточения наказания за изнасилования.
 
Широкий общественный резонанс вызвало решение суда по делу об изнасиловании проводниками поезда "Тулпар-Тальго" пассажирки. Преступники получили по 2,5 года лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Костанайская транспортная прокуратура внесла в суд апелляционное ходатайство (протест) об изменении приговора и применении в отношении осуждённых более строгого наказания. Председатель правления Национальной компании "Казакстан темир жолы" Сауат Мынбаев обратился к генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову с просьбой ужесточить наказание для проводников-насильников. 
 
Также ужасает масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату. 
 

 
 
В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы. К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции. 
 
В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней. 
 
В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних
 
С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. 
 
Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась. 

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году). И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК. Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию. 
 
О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто". В некоторых странах мира применяются радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет
 
 

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